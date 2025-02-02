Віктор Трегубов, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомив, що останніми днями стало менше боїв. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що свідчить про те, що росіяни наступають повільніше

Речник заявив, що війна підійшла до фази, коли росіяни тиснуть на окремих напрямках. І не намагаються тиснути по всій лінії фронту. Вони менше йдуть у лобові атаки, а вдаються до тактичних дій, зокрема, щодо Покровська.

Я не берусь коментувати чужі мапи, але так, є певні ознаки, що темпи наступу сповільнюються. Це пов'язане з кількома факторами. По-перше, на деяких напрямках росіяни загрузли у міських боях,

– сказав Трегубов.

За його словами, у Часовому Ярі та в Торецьку росіяни просуваються не так швидко, як їм би хотілося. До того ж Сили оборони контратакують.

Друга причина: багатьох окупантів кинули на єдине завдання – спробу охопити Покровськ. Там ЗСУ та росіяни "штовхають" одне одного в різні боки.

Подібно до Кирила Буданова, Віктор Трегубов провів спортивну паралель. Але він порівняв ситуацію не з футбольним матчем, а боксерським поєдинком.

"Обидві сторони втомлені. Це вже трішки схоже на боксерський поєдинок, який наближається до десятого раунду, коли вже клінчі (спроби утримати противника, – 24 Канал) починаються", – розповів він.

Звісно, суто кількісні ознаки не означають, що бійцям стало легше. Утім, ворогові не вдалося просунутися "під інавгурацію" Трампа. На ривки зараз він не здатен. Попри це, сильно переважає у піхоті та має непогану для нього ситуацію на різних напрямках.

Що написали Deep State

Там 1 лютого виклали статистику окупації.

Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються,

– вважають аналітики.

Скільки української землі захопили росіяни / Інфографіка Deep State

Про ситуацію на фронті станом на ранок 2 лютого читайте тут.