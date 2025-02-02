Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press.

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Зеленський зробив нову заяву про мир

В інтерв'ю Володимир Зеленський поділився думками про те, коли в Україні може настати мир. Український лідер наголосив, що нині держава та суспільство роблять усе можливе для його наближення.

На думку Зеленського, сьогодні Україна, як ніколи до цього, близька до миру.

І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього. Ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент зауважив, що Україна зазнала величезних втрат у цій кровопролитній війні. Зеленський заявив, що надзвичайно пишається героїчним українським народом. За його словами, нині Україна повинна зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що перемовини США з Росією без участі України небезпечні для всіх. За словами президента України, новий американський лідер Дональд Трамп може посадити російського диктатора за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на енергетичну й банківську системи, а також продовженням підтримки ЗСУ.