Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Associated Press.

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Зеленский сделал новое заявление о мире

В интервью Владимир Зеленский поделился мыслями о том, когда в Украине может наступить мир. Украинский лидер подчеркнул, что сейчас государство и общество делают все возможное для его приближения.

По мнению Зеленского, сегодня Украина, как никогда до этого, близка к миру.

И сегодня мы как никогда за эти три года войны близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент отметил, что Украина понесла огромные потери в этой кровопролитной войне. Зеленский заявил, что чрезвычайно гордится героическим украинским народом. По его словам, сейчас Украина должна сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что переговоры США с Россией без участия Украины опасны для всех. По словам президента Украины, новый американский лидер Дональд Трамп может посадить российского диктатора за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки ВСУ.