Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского. По словам гаранта, Украина готова к завершению горячей фазы войны, ведь хочет мира как никто в мире. Для этого он готов сесть за стол переговоров с Путиным.

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Что думает Зеленский о потенциальной потере территорий

Он подчеркнул: не признает оккупированные территории российскими. Но и вернуть их сейчас невозможно.

Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные, мы не можем терять миллионы людей,

– четко сказал президент.

Украина никогда не признает оккупированные территории принадлежащими России. Кто бы этого ни хотел – Путин или кто-либо другой.

"Мы не можем ни нарушать присягу, которую мы давали людям, которые отдали свою жизнь ради нас в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и мы не можем признавать оккупированные территории российскими", – объяснил Зеленский.

Для Киева это принципиальный вопрос, ведь не может быть компромисса в вопросе суверенитета государства. Сейчас Запад дает недостаточно поддержки, чтобы выгнать Путина с оккупированных территорий. Но эти земли точно вернут.

Далее Зеленский повторил то, о чем говорил уже ранее: возвращать территории надо не только военным образом, но и дипломатическим путем.

"Мы вернем нашу землю, потому что мы правы и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве. Морально в любом случае мы абсолютно правы в этой ситуации, поэтому все вернется, обязательно. Если наши партнеры помогут давить на Путина", – уточнил лидер государства.

Он верит, что Трамп играет свою роль в этом процессе, "сделав много шагов вперед". Но к этому должен присоединиться весь мир. Впрочем, сейчас не все лидеры готовы давить на Путина.