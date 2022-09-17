Беспилотник был сбит около 18:00. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Затем информацию распространил и Одесский городской совет.

Кстати Цель чрезвычайно сложна: в Воздушных силах подтвердили использование россией иранских дронов

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня,

– говорится в сообщении.

Потери врага в авиации

ВСУ наносят немалые потери российским оккупантам. Уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе и авиации. Например, по состоянию на 17 сентября "минуснули" 251 самолет, 216 вертолетов и 911 беспилотников. К слову, 3 из них – за последние сутки.

Потери врага в живой силе составили 54 250 оккупантов.

Сколько авиации россия разместила вокруг Украины

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 18 сентября сообщил, что россия разместила около Украины около 800 летательных аппаратов.

Речь идет о 430 российских самолетах; а также 340 вертолетах. Они стоят на 40 военных аэродромах. Враг использует аэродромы оккупированного Крыма и беларуси.

Смотрите также – авиация ВСУ на Ми-8 показала самый высокий пилотаж: видео