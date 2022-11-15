Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він просить людей не покидати укриття.

Увага У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

Криворукі випустили третю хвилю ракет. Залишайтеся в укриттях,

– повідомив Віталій Кім.

Росія масовано обстрілює міста України

На тлі саміту G20 Росія вкотре влаштувала цинічний масований ракетний обстріл українських міст. Станом на 15:30 в усіх областях оголосили повітряну тривогу.

Упродовж перших 30 хвилин тривоги вибухи пролунали в низці областей. Зокрема, на Чернігівщині, Києві та Харкові.

Про роботу ППО повідомили на Миколаївщині та Вінниччині.

Прильоти в Києві

Декілька російських ракет збили у Києві, однак там вже офіційно підтверджено 2 прильоти. Російські терористи атакували житлові будинки в Печерському районі столиці.

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