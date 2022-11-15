Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 15:43 повідомив про роботу ППО. Водночас він зазначив, що в повітрі все ще є російські ракети.

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У кількох областях під час атаки окупантів спрацювала ППО

Крім того, про роботу ППО повідомляється у Вінницькій області. Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов о 15:40 написав, що в області працює ППО.

Під час масованої атаки росіян про роботу ППО повідомили ще в декількох областях. Зокрема, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав про те, що працюють сили ППО.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над Полтавщиною зафіксували проліт ракет. Згодом він написав, що в Миргородській громаді працює ППО.

Декілька російських ракет збили у Києві, однак там вже офіційно підтверджено 2 прильоти. Російські терористи атакували житлові будинки в Печерському районі столиці.

Про звуки, схожі на вибухи, повідомляються кореспонденти Суспільного у Кропивницькому. Водночас на території Житомирської області звуки вибухів були спричинені роботою ППО. Про це написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Росія масово атакувала Україну

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили третю хвилю ракет. За його словами, небезпека ударів – висока.

Наслідки прильотів у Києві вже показали в Офісі Президента. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко опублікував відео житлових будинків, куди влучили російські ракети.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що ракетна атака – це відповідь Росії на промову Володимира Зеленського під час саміту G20. Там Зеленський назвав умови для миру.

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