Протест відбувся якраз таки через позицію угорського уряду, який очолює Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини вважає нібито неефективними антиросійські санкції, бо буцімто Європі вони шкодять більше, ніж Росії.

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Мітингувальники "визволили Орбана"

На мітинг під угорське посольство у Варшаві протестувальники принесли ляльку Путіна, в заді якої лялька Орбана. Таким чином мітингувальники привернули увагу до залежності угорського прем'єра від Москви.

Вірю, що коли прем’єр Угорщини подивиться на світ з іншої перспективи, то зможе нарешті побачити, що Росія - це країна-терорист, що її газ не лише страшенно смердючий, а ще й смертоносний, і що саме через цю країну та її політику у світі зараз відбувається економічна криза, а не через санкції ЄС як здається Орбанові,

– написала активістка Наталка Панченко.

Протест під угорським посольством у Варшаві / Фото Наталки Панченко

Позиція Орбана щодо Росії та війни в Україні

Віктор Орбан відомий своєю лояльністю до Росії і часто це виправдовує залежністю від російського газу. До слова, поки світові лідери напередодні вторгнення приїздили до України, аби висловити свою підтримку на тлі загрози, Орбан їздив у Москву домовлятися про постачання газу.

Сам Орбан зараз не є прямим прихильником Кремля, але намагається просувати наративи про те, що санкції ЄС проти Росії нібито не працюють і потрібно їх переглянути. Крім того, він виступає за мирні переговори між Україною та Росією.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 13 жовтня після масованих ракетних обстрілів України, які рішуче засудили у світі, вирішив поїхати до Москви на переговори щодо постачання газу. Це був його другий візит до Москви від початку повномасштабного вторгнення, при тому ні Орбан, ні Сійярто жодного разу за час вторгнення не відвідували Україну.

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