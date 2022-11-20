Англійське видання The Times проаналізувало, звідки Велика Британія імпортує нафту. Під час розслідування стало відомо, що коли в травні російська армія атакувала "Азовсталь", танкер Mariner III вийшов з російського порту Туапсе на Півдні та через Грецію передав Лондону понад 200 тисяч барелів нафти.

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Скільки грошей вартувала російська нафта та паливо Британії

Випадок з танкер Mariner III не є єдиним. Нафта тоді прибула у порт Іммінгема на початку червня, однак, за документами, ні в червні, ні в липні Лондон не імпортував нічого з Росії.

Щонайменше 39 вантажів російської палива вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів прибули до британських портів після початку вторгнення Росії в Україну, але були класифіковані як імпорт з інших країн,

– пишуть у The Times.

Також у виданні зазначають, що з 200 мільйонів фунтів стерлінгів майже 80 за паливо припадало на червень і липень. А якщо говорити про нафту, то згідно зі статистикою торгівлі Великої Британії, з березня до десяти британських портів надійшло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів.

Лондон хоче припинити імпортувати російську нафту

На початку березня тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про план поступового припинення імпорту російської нафти. Наступного дня після цієї заяви чиновник Квасі Квартенг сказав, що Велика Британія "має припинити свою залежність від усіх російських вуглеводних".

Наші торговельні, фінансові та особисті санкції впливають на російську економіку. Британський уряд надіслав чітке повідомлення режиму Путіна та тим, хто підтримує його у війні проти України,

– сказав Квартенг.

Зверніть увагу! Імпорт російської нафти до Великої Британії є законним до 5 грудня, опісля він буде заборонений.

Нагадаємо, нещодавно 24 канал писав про те, як співпраця Угорщини з Росією шкодить Україні та до чого у цій ситуації нафтопровід "Дружба".