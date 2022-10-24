Решение проблемы безработицы является одним из вызовов для правительства. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министер экономики Юлия Свириденко во время украинско-немецкого экономического форума.

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Задача чиновников – трудоустроить людей и вернуть их из-за границы.

Правительство поддерживает малый бизнес

Свириденко отметила, что Кабмин направляет усилия на поддержку малого бизнеса. По словам министра, вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства.

Сохранение нормального функционирования экономики – это задача не менее важная, чем одержание победы,

– сказала Свириденко.

В Украине следует стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Уровень инфляции составляет 24,6%, до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

Вырос уровень бедности

По расчетам экспертов Всемирного банка, до конца 2022 года в бедности будет жить 25% населения Украины. Более того, до конца 2023 года эта цифра может вырасти до 55%.

Показатель в 25% населения больше по отношению к прошлогоднему свыше 2%.