Отметим, что показатель в 25% населения больше по отношению к прошлогоднему чуть более чем на 2%. Об этом рассказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Как отметил директор Всемирного банка, такое ухудшение экономической ситуации в Украине спровоцировано не только действиями на фронте, но и атаками российских войск гражданской инфраструктуры в тылу. Также на риски увеличения этого показателя оказывает влияние и приближение холодов.

Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, гораздо труднее. Так как зима действительно начинает кусать. Если дома не отремонтируют, может быть еще одна внутренняя волна миграции внутри перемещенных лиц,

– сказал он.

Поддержка мира

Однако быстрые темпы обновления после массированных российских атак на энергетические объекты показывают эффективность украинской системы во время военного положения. Более того, Аруп Банерджи считает, что реакция на призыв Владимира Зеленского во время встреч МВФ и Всемирного банка 12 октября "была обнадеживающей". Тогда Президент Украины сказал, что нашему государству нужно около 55 миллиардов долларов США:

38 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году,

17 миллиардов долларов, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.

Также украинские чиновники подчеркнули, что им нужна постоянная и предполагаемая финансовая помощь, чтобы начать критические ремонты и реконструкцию.

После этого призыва многие цивилизованные страны отметили, что будут финансово поддерживать Украину в течение 2023 года. Однако, если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, либо еще больше сокращать социальные расходы.

Экономика Украины: последние новости

Украине очень нужна программа МВФ, однако нужно решить основные вопросы, чтобы ее получить. В частности, это вопросы долга, обеспечения устойчивой монетарной политики, курсовой стабильности и инфляции.

Также война России против Украины влияет на рост валюты. По базовому сценарию скорее всего гривна продолжит девальвацию, и уже к концу года украинцы увидят в обменниках 50 гривен за доллар и больше.

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