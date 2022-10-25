Внедрение этого механизма в регионах обсуждали во время совещания министра экономики Юлии Свириденко с председателями областных и Киевской городской военной администрации.

Важно Для каждого учреждения – отдельный план: Еврокомиссия дает Украине 100 миллионов евро на восстановление школ

По словам Свириденко, из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – примерно 30% по итогам года.

И это серьезный вызов для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах,

– сказала министр.

Она подчеркнула, что у Украины две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен.

Чем могут заниматься члены "Армии восстановления"

Безработные могут быть привлечены как работы, направленной на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения. В частности, это может быть:

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВ самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

Кто сможет вступить в "Армию восстановления"

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Любопытно! Оплата труда в "Армии восстановления" в размере 6700 гривен в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. К примеру:

в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных.

В Черниговской области к выполнению таких работ привлекли 78 безработных.

Почему уже нужно начинать восстановление Украины

Архитектор, основатель архитектурного бюро Balbek Bureau Слава Балбек подчеркнул, что не нужно откладывать подготовку к восстановлению Украины на последний момент.

По его мнению, если мы будем ждать завершения войны и начинать готовиться к восстановлению, только когда последнего россиянина выгонят из нашей земли, мы потеряем очень много времени. Если кто-то хочет стать главным по восстановлению, то нужно приобщаться именно сейчас.

Как отметил Балбек, в вопросе восстановления Украина готова сотрудничать с другими странами по разным направлениям.