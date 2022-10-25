Впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради міністерки економіки Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.

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За словами Свириденко, через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття – приблизно 30% за підсумками року.

І це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах,

– сказала міністерка.

Вона підкреслила, що Україна має 2 армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень.

Чим можуть займатися члени "Армії відновлення"

Безробітні зможуть бути залучені як роботи, спрямованої на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Зокрема, це може бути:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або із залученням органів виконавчої влади.

Хто зможе вступити до "Армії відновлення"

До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я.

Цікаво! Оплата праці в "Армії відновлення" у розмірі 6700 гривень у більшості випадків є вищою, ніж допомога з безробіття.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. До прикладу:

у Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних.

У Чернігівській області до виконання таких робіт залучили 78 безробітних.

Чому вже потрібно починати відбудову України

Архітектор, засновник архітектурного бюро Balbek Bureau Слава Балбек наголосив, що не потрібно відкладати підготовку до відбудови України на останній момент.

На його думку, якщо ми будемо чекати завершення війни і починати готуватися до відбудови, лише коли останнього росіянина виженуть з нашої землі, ми втратимо дуже багато часу. Якщо хтось хоче стати головним з відбудови, то потрібно долучатися саме зараз.

Як зазначив Балбек, у питанні відбудови Україна готова співпрацювати з іншими країнами за різними напрямками.