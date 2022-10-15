Про це 24 каналу розповів архітектор, засновник архітектурного бюро Balbek Bureau Слава Балбек. За його словами, не потрібно відкладати підготовку до відбудови України на останній момент.

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Дуже важливо вже зараз повною мірою готуватися до цього процесу.

Якщо ми будемо чекати завершення війни і починати готуватися до відбудови, лише коли останнього росіянина виженуть з нашої землі, ми втратимо дуже багато часу. Якщо хтось хоче стати головним з відбудови, то потрібно долучатися саме зараз,

– наголосив Балбек.

Як інші країни можуть допомогти Україні

За словами архітектора, є кілька сценаріїв, яким чином інші країни можуть допомогти Україні.

Інша держава може зайти зі своєю експертизою або запропонувати свої технології .

. Також країна може запропонувати свою допомогу, але усе можуть робити українські технологи та спеціалісти .

. Іноді Україна потребуватиме просто експертної оцінки чи експертизи суто технічного архітектурного рішення .

. Також можна долучитися, надавши фінансову допомогу.

Як зазначив Балбек, у питанні відбудови Україна готова співпрацювати з іншими країнами за різними напрямками.

Допомоги багато не буває. Її просто потрібно структурувати і вміло нею користуватися,

– зауважив він.

Українські інституції вже працюють над проєктами відбудови

Балбек додав, що українці здатні самі опрацювати та впровадити певні рішення, запропоновані іншими країнами. Головне – аби такі пропозиції були.

Архітектор зазначив, що багато українських інституцій вже працюють над проєктами повоєнної відбудови.

Українці дуже вдячні всім, хто долучається до відбудови та загалом до відстоювання державності та єдності України. Але якщо інші держави мають бажання допомагати, вони можуть вже це робити,

– сказав Балбек.

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