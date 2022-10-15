Об этом 24 каналу рассказал архитектор, основатель архитектурного бюро Balbek Bureau Слава Балбек. По его словам, не нужно откладывать подготовку к восстановлению Украины на последний момент.
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Очень важно уже сейчас в полной мере готовиться к этому процессу.
Если мы будем ждать завершения войны и начинать готовиться к восстановлению, только когда последнего россиянина выгонят из нашей земли, мы потеряем очень много времени. Если кто-то хочет стать главным в восстановлении, то нужно присоединяться именно сейчас,
– подчеркнул Балбек.
Как другие страны могут помочь Украине
По словам архитектора, есть несколько сценариев, каким образом другие страны могут помочь Украине.
- Другое государство может зайти со своей экспертизой или предложить свои технологии.
- Также страна может предложить свою помощь, но все могут делать украинские технологи и специалисты.
- Иногда Украина просто нуждается в экспертной оценке или экспертизе чисто технического архитектурного решения.
- Также можно приобщиться, оказав финансовую помощь.
Как отметил Балбек, в вопросе восстановления Украина готова сотрудничать с другими странами по разным направлениям.
Помощи много не бывает. Ее просто нужно структурировать и умело ею пользоваться,
– заметил он.
Украинские институты уже работают над проектами восстановления
Балбек добавил, что украинцы способны сами разработать и внедрить определенные решения, предложенные другими странами. Главное – чтобы такие предложения были.
Архитектор отметил, что многие украинские институты уже работают над проектами послевоенного восстановления.
Украинцы очень благодарны всем, кто приобщается к восстановлению и в целом отстаивает государственность и единство Украины. Но если другие государства хотят помогать, они могут уже это делать,
– сказал Балбек.
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Восстановление Украины после войны: коротко
- Реестр поврежденного и уничтоженного имущества – часть цифрового восстановления Украины. Сейчас через приложение Дия и ЦНАПы подано почти 300 тысяч заявок о разрушенном жилье.
- В начале октября Мининфраструктуры вместе с Минцифры и коалицией RISE Ukraine презентовали дизайн электронной системы управления восстановлением.
- Цифровая система управления восстановлением поможет достичь сразу двух целей: организовать быстрое восстановление, которое будет соответствовать параметрам инклюзивности и эффективности, а также обеспечить доверие к этому процессу и привлечь достаточно средств для его реализации.