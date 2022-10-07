Донбасский кейс

Вначале сжимаются кулаки от понимания масштабов инфраструктурных разрушений. Ведь во многих случаях враг уничтожил все, что поколения украинцев строили десятилетиями.

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Ведь во многих случаях враг уничтожил все, что поколения украинцев строили десятилетиями. Но через мгновение включается сознание инвестора. Оно предлагает варианты восстановления, необходимые ресурсы и инструменты, просчитывает приблизительную финансовую калькуляцию будущих проектов. Это сохраняет уверенность в то, что все отстроить заново – реальная задача.

Тема инфраструктурной модернизации для меня хорошо знакома. Знаю узкие места, которые предыдущие годы тормозили развитие. Ключевая проблема – кадровая. Еще до войны мы формировали инвестиционные команды в нескольких общинах Донеччины. Для запуска проектов в области строительства и альтернативной энергетики. И каждый раз на ключевые позиции в управлении, логистике, инженерии приходилось привлекать специалистов с других территорий. Уже тогда не хватало кадров в этом промышленном регионе Украины, отстававшем от всех остальных по развитию социальной инфраструктуры.

Для лучшего понимания отмечу, что еще в 2015-м в административном центре областиКраматорске не существовало ни одного значимого объекта, возведенного за период Независимости. Местные профессиональные школы, создавшие индустриальную мощь города, вместе с практикой утратили свою конкурентоспособность.

На тот момент HR-фактор усложнял формирование устойчивых команд, но не препятствовал реализации проектов. Определенный кадровый резерв в регионе все же существовал. А со временем децентрализация позволила громадам воспитывать и привлекать нужных специалистов. Результатом стало инфраструктурное обновление многих городов Донецкой и Луганской областей.

Война разрушила эту позитивную динамику. Практически все предприятия региона уничтожены, остановлены или перемещены. По данным Международной организации труда, с начала войны Украина утратила 4,8 миллиона рабочих мест. Значительную их часть создавала промышленность Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Тысячи классных специалистов, занятых в области машиностроения, металлургии, строительства, энергетики вынуждены менять квалификацию. Так, количество размещенных резюме еще в июне достигло довоенных показателей. При этом вакансий стало меньше вчетверо. Сокращение произошло за счет заморозки промышленного рекрутинга. Ограниченные наборы происходят только в пищевой и фармацевтической индустриях.

Рынок труда беспощадно переплавляет производственные кадры под запросы сфер, более устойчивых к войне. Убедился в этом, общаясь с уникальными специалистами "Азовстали". До войны они отвечали за жизнеобеспечение комбината. А сегодня – рассматривают любую непрофильную занятость.

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Как отстроить "фундамент"

Возможное затягивание войны оставляет стране минимальную вероятность сохранить резерв специалистов индустриального сектора. Мы рискуем потерять фундамент, который в предыдущие годы обеспечивал развитие промышленных регионов. И тогда при восстановлении территорий, разрушенных войной, гарантированно столкнемся с жесточайшим кадровым кризисом. Может оказаться, что страна получит финансирование на новую инфраструктуру, но не наберет команды для реализации проектов. И потеряет шанс на быстрое возрождение.

Похожую ситуацию, но в меньших масштабах, общины Донеччины пережили после деоккупации в 2014-м. Речь идет о неиспользованных, а фактически потерянных для Украины, миллионах от Европейского инвестиционного банка, зарезервированных на инфраструктурное возрождение. Причина – дефицит специалистов, готовых взять проект на старте и успешно довести его до финиша.

Тогда в значительной мере ситуацию спасло партнерство отдельных общин с учебными заведениями и бизнесом. В Краматорске дефицит строителей собирались решить за счет подготовки их в системе создаваемого образовательного хаба. Там планировали объединить в цепь сквозного образования Донецкую национальную академию строительства и архитектуры, Дружковский строительный колледж и профильное ПТУ. Они бы обеспечили потребность в специалистах всех уровней для строительной отрасли.

В ближайшие годы Украине потребуются миллионы экспертов в области логистики, проектирования, планирования территорий, управления бизнес-процессами. Их придется приглашать из других регионов или стран и воспитывать самим.

Вижу несколько направлений, позволяющих смягчить риски кадрового голода. Главные – адаптация системы образования к реалиям войны и налаживание доверительного партнерства государства с бизнесом. Задача минимум – подготовить первый кадровый резерв уже через два – три года. Речь идет о квалифицированных специалистах рабочих и инженерных профессий.

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Школьная революция

Особенно важна ставка на первую категорию. Необходимо как можно быстрее внедрить на школьном уровне действенные механизмы профессиональной ориентации. Возможно, начав с территорий, сопредельных с пострадавшими районами. Нужно ориентировать старшеклассников на обучение актуальным специальностям, отвечающим их способностям и перспективам рынка труда. Убеждая их, что фактор жизненного успеха – быть классным востребованным специалистом.

Стратегическая же цель – переход к многопрофильным школам, интегрированным в систему местного самоуправления. Они могли бы стать социальными центрами общин, аккумулируя их интересы, и формируя профессиональное воспитание учеников.

В европейских странах способности ребенка к определенному виду труда определяют на уровне средней школы. В Швейцарии большинство школьников ориентируются на прикладные специальности, и лишь некоторые – на обучение в колледжах и университетах. Категория будущих студентов вузов там не превышает 20%. Таким образом обеспечивается баланс рынка труда и сводится к минимуму безработица.

Как преодолеть "комплекс диплома"

В ЕС миссия университетов – центр фундаментальных наук и инновационного развития. Прикладных же специалистов, таких как бухгалтер, сетевой администратор или дизайнер обучают в колледжах. В Украине – обратная ситуация. Три четверти выпускников поступают в высшие учебные заведения, чтобы выучится на обычные специальности, включая экзотические – грумера и тиктокера.

Нелепая погоня за высшим образованием обусловлена устаревшими представлениями общества о престиже университетского диплома. Их подпитывают корпоративные интересы ректорского корпуса. Оба этих фактора отбрасывают образование в Украине до уровня третьих стран.

Государство, понимая эти несоответствия, должно максимально быстро и четко сформировать запрос на обучение актуальным прикладным специальностям в системе среднего технического образования. Его важно подкрепить гарантиями бизнеса в организации стажировки и трудоустройстве выпускников.

Если сегодня разработать и принять необходимые нормативные и методические решения о рестарте системы образования, то за два – три года подготовим значительное количество проектантов, технологов производства, операторов современного оборудования. Они вольются в уже стартовавшие инвестпроекты по восстановлению страны, имея в активе "обкатку" в реальном производстве.

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Предполагаю, что такие предложения вызовут протест лоббистов действующей системы высшего образования. Ведь ставка на усиление среднего технического образования за счет расширения спектра изучаемых специальностей повлечет сокращение десятков "университетов". Последним придется стать колледжами или выйти из игры.

Такая дилемма – оправданна, поскольку большинство высших учебных заведений Украины не соответствуют европейским университетским критериям. Это подтверждает Топ-1200 Ranking Web of Universities. В рейтинг не попадает ни один из 668 украинских ВУЗов.

А, к примеру, в Швеции из 39 существующих университетов в рейтинге – 11. Нам нужно ориентироваться на достижение таких показателей. В этом страну не могут тормозить амбиции отдельных ректоров и возможные юридические сложности, неизбежные при изменении юридического статуса.

Шанс с ограниченным сроком действия

В вопросе радикального повышения уровня профориентации важно согласовать интересы государства и бизнеса в адаптации к условиям поствоенного развития. Все стороны должны взять на себя определенные обязательства, с жестким time-line, определив базовые направления, которые быстрее других активизируют синергию. Среди них – обслуживание инженерных сетей, производство стройматериалов, проектирование территорий, переработка аграрной продукции, ремонт и налаживание механизмов.

Первых специалистов по новой системе стоит готовить именно для этих сфер. Оптимизируя под определенные задачи образовательную инфраструктуру на территориях прифронтовых областей. Пилотные проекты есть смысл запускать на базе учебных заведений, эвакуированных из зоны боевых действий.

После победы у нас будет совсем немного времени, чтобы реанимировать страну и перезапустить экономку. Работа, жилье, безопасность и нормальная жизнь нужны будут гражданам сразу же. Или мы быстро обеспечим все это, начав отстраивать страну, или прямой ущерб от войны усилит глобальная эмиграция и обесценивание госактивов. Думаю, все понимают, что повторной попытки не будет.

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