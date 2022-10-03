Детали утреннего обстрела рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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По его словам, разрушения испытала инфраструктура города. В частности, были повреждены:

инфраструктурный объект,

2 учебных заведения,

1 медицинское учреждение,

предварительно, 7 многоквартирных домов.

Куртев отметил, что в пяти домах вылетели окна в подъездах, а в двух – выбили окна в квартирах. Пострадал один человек. Мужчина находится в больнице.

Добавим, что враг цинично обстреливает Запорожье почти каждый день. Вчера, 2 октября Россия тоже атаковала город под утро – оккупанты выпустили ракеты С-300. Четыре вражеских ракеты прилетели в областной центр и в пригород Запорожья.

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Утро 3 октября в Днепре началось с обстрелов. Россияне ударили по Днепровскому району города. Кроме того, захватчики всю ночь терроризировали Никопольский и Криворожский районы.

В ночь на 2 октября враг также нанес удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Россияне ударили около полуночи по зданию криворожского лицея в центре города. На месте безжалостного удара дроном-камикадзе возник пожар и туда сразу отправились сотрудники ГСЧС, а также правоохранители.

Кроме того, неспокойно было и в Никопольской общине. Россияне с территории временно оккупированной Запорожской области на противоположном берегу Днепра обстреливали город Никополь. Враг совершал атаки с РСЗО "Ураган", "Град", а также со ствольной артиллерии большого калибра.

Под утро 2 октября оккупанты обстреляли Николаев, а также область. Известно о погибших в районе. О ракетных обстрелах Николаева утром сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты обстреливали область как с помощью беспилотников, так и установок С-300.

Важно – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 октября: смотрите видео