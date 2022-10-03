Деталі ранкового обстрілу розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, руйнувань зазнала інфраструктура міста. Зокрема, були пошкоджені:

інфраструктурний об'єкт,

2 заклади освіти,

1 медичний заклад,

попередньо, 7 багатоквартирних будинків.

Куртєв зазначив, що у п'яти будинках вилетіли вікна у під'їздах, а у двох – вибили вікна у квартирах. Постраждала одна людина. Чоловік перебуває у лікарні.

Додамо, що ворог цинічно обстрілює Запоріжжя майже щодня. Вчора, 2 жовтня Росія теж атакувала місто під ранок – окупанти випустили ракети С-300. Чотири ворожі ракети прилетіли до обласного центру і у передмістя Запоріжжя.

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Ранок 3 жовтня у Дніпрі почався з обстрілів. Росіяни ударили по Дніпровському району міста. Крім того, загарбники всю ніч тероризували Нікопольський та Криворізький райони.

У ніч проти 2 жовтня ворог також завдав удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили близько опівночі по будівлі криворізького ліцею у центрі міста. На місці безжалісного удару дроном-камікадзе виникла пожежа і туди одразу вирушили співробітники ДСНС, а також правоохоронці.

Крім того, неспокійно було і в Нікопольській громаді. Росіяни з території тимчасово окупованої Запорізької області, що на протилежному березі Дніпра, обстрілювали місто Нікополь. Ворог здійснював атаки з РСЗВ "Ураган", "Град", а також зі ствольної артилерії великого калібру.

Під ранок 2 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв, а також область. Відомо про загиблих у районі. Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.

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