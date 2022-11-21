Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (-15 копеек против 18 ноября), а продать за 40,50 гривны (-15 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (-27 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,86 гривны (-39 копеек), а продают – за 40,35 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(-39 копеек), а продают – за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,32 гривны (-29 копеек), а продажа – 40,81 гривны (-25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 40,30 гривны (-15 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 40,50 гривны (-20 копеек), а продают по 40,80 гривны (-25 копеек).

Что будет с курсом в ноябре

Банкир Герман Марченко прогнозирует, что доллар до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, но не исключает, что уже в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар). .