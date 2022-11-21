Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 21 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (-15 копеек против 18 ноября), а продать за 40,50 гривны (-15 копеек).
Интересно Пора покупать доллар: что будет с курсом в декабре
- Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (-27 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,86 гривны (-39 копеек), а продают – за 40,35 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,32 гривны (-29 копеек), а продажа – 40,81 гривны (-25 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 40,30 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают по 40,50 гривны (-20 копеек), а продают по 40,80 гривны (-25 копеек).
Что будет с курсом в ноябре
Банкир Герман Марченко прогнозирует, что доллар до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, но не исключает, что уже в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар). .
К концу ноября на курс будут влиять 2 главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы имеют взаимовлияние. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок.