Изменения в курсе могут произойти в связи с сезонным фактором – сообщил 24 каналу директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

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Каким курс будет в декабре

До конца ноября эксперты не ожидают изменений курса доллара. Однако в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может несколько увеличиться - в среднем до 3%, то есть максимально до 42 гривен.

Герман Марченко Директор департамента казначейства COMINBANK Также вероятно, что со второй половины декабря, в дни ближе к концу года, курс прибавит еще 1-2%. Таким образом, в конце года американский доллар может стоить в пределах 42 – 43 грн. Для граждан такой рост курса, без чрезмерных скачков, будет планомерным, а не шоковым,

Возможные колебания курса следует оценивать с позиции сезона, поскольку именно в декабре наблюдается ожидаемый рост курса иностранных валют из-за оживления спроса на наличном рынке. По словам эксперта, это связано, прежде всего, с бюджетными выплатами.

Эксперт отмечает, что стоит внимания и то, что в бюджете на следующий год заложен курс от 42,2 гривны в начале года и до 45 гривен уже в конце 2023 года. При анализе возможных курсовых изменений в декабре это нужно учитывать.

Сдерживать курс в декабре будут несколько факторов:

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%;

развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах;

3. финансовая помощь стран-партнеров Украины;

4. постепенное развитие экономики на освобожденных территориях;

5. новые победы украинской армии;

По словам Германа Марченко, в начале января 2023 года ситуация на наличном рынке будет стабильной и прогнозируемой, однако стоимость американского доллара не опустится ниже 41,5-42 гривен.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 17 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,15 гривны (-5 копеек против 16 ноября), а продать за 40,65 гривны (-5 копеек). Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,50 35 гривен (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,36 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,60 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,99 гривны (+19 копеек), а продажа – 41,24 гривны (-46 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,60 гривны (-3 копейки). Евро покупают по 41 гривну (без изменений), а продают за 41,25 гривны (+10 копеек).