Зміни в курсі можуть відбутися у зв'язку із сезонним фактором – повідомив 24 каналу директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

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Яким курс буде у грудні

До кінця листопада експерти не очікують змін курсу долара. Однак на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може дещо збільшитися — в середньому до 3%, тобто, максимально до 42 гривень.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства COMINBANK Також вірогідно, що з другої половини грудня, у дні ближче до завершення року, курс додасть ще 1-2%. Таким чином наприкінці року американський долар може коштувати в межах 42-43 грн. Для громадян таке зростання курсу, без надмірний стрибків, буде планомірним, а не шоковим,

Можливі коливання курсу варто оцінювати з позиції сезону, оскільки саме у грудні спостерігається очікуване зростання курсу іноземних валют через пожвавлення попиту на готівковому ринку. За словами експерта, це пов’язано насамперед із бюджетними виплатами.

Експерт відзначає, що варто уваги й те, що у бюджеті на наступний рік закладено курс від 42,2 гривні на початку року і до 45 гривень вже наприкінці 2023. При аналізі можливих курсових змін у грудні це треба враховувати.

Стримуватимуть курс у грудні будуть декілька факторів:

збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%;

розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах;

3. фінансова допомога країн-партнерів України;

4. поступовий розвиток економіки на звільнених територіях;

5. нові перемоги української армії;

За словами Германа Марченко, на початку січня 2023 року ситуація на готівковому ринку буде стабільною і прогнозованою, проте вартість американського долара не опуститься нижче 41,5-42 гривень.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 16 листопада), а продати за 40,65 гривні (-5 копійок). Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,50 35 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,60 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,99 гривні (+19 копійок), а продаж – 41,24 гривні (-46 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-3 копійки). Євро купують по 41 гривні (без змін), а продають за 41,25 гривні (+10 копійок).