Податкові надходження під час війни

За інформацією Данила Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, якою він поділився з 24 каналом, тіньовий сектором збільшився під час війни, особливо навесні.

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Точної цифри не має, проте влада працює над тим, аби тіньовий сектор прибрати. Тому президент визначив навесні дуже чітке завдання для України – це детінізація.

Ухилятися від оподаткування під час війни – це мародерство. Саме тому, процес детінізації зараз в Україні йде досить швидко.

Ви подивіться, які в нас цифри виконання дохідної частини бюджету. У нас фактично рік до року ми маємо +18% надходжень за 10 місяців. От зверніть, будь ласка, увагу: воєнний 2022 рік приніс на 18% або на 87 мільярдів гривень більше, ніж мирний 2021 рік. За ці гроші можна купити більше танків, ніж у нас було до війни,

– розповідає Гетманцев.

Як це можливо, якщо чимало українців залишило країну

Попри те, що мільйони українців покинули країну, а третина економіки не працює через повномасштабну війну, Україна дає на 18% більше надходжень, ніж у мирний час. Такі результати свідчать тільки про одне – крали.

Бізнес десь ухилявся від оподаткування. У мирні часи, на жаль, цьому сприяла податкова. Але ті заходи, які ми вжили, аби цього не повторювалося, призвели до певних чітких результатів: детінізації. Ми бачимо це по податках,

– додав голова голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

До речі, це дані за 10 місяців. Не було жодного місяця протягом війни, коли б ми зібрали менше, ніж у 2021 році. І це дійсно ще одне диво.

Крім того, якщо говорити про ПДВ, то у нас воно на 46,7% більше за 10 місяців рік до року. Майже на 50% при падінні економіки на третину. Тому це дійсно масштабний процес детінізації.

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Детінізація на митниці

За словами Данила Гетманцева, ще залишилося дотиснути ринок підакцизних товарів. Якщо по горілці вже напевно 5 місяць поспіль підвищення рік до року відрахувань на 20% і більше, то по тютюну також збільшення бачимо рік до року, але не таке істотне.

Kantar робили дослідження по нашому тютюновому ринку – близько 20 мільярдів або 22% ринку в тіні. Це передусім велике тіньове підприємство в Жовтих Водах, яке на щастя припинило діяльність,

– каже співрозмовник.

Є ще паливо. Зараз розробляється план органів виконавчої влади щодо припинення нелегального виготовлення та торгівлі паливом. Адже в Україні є звані міні НПЗ, які працюють без сплати акцизу. Їх 12 в Україні. Їхню діяльність хочуть припинити якнайшвидше або змусити сплачувати податки.

А також це нелегальні автозаправні станції, так звані бочки, які теж не оформлені і продають бензин. Вони також повинні або піти, або сплачувати податки і мати ліцензію.