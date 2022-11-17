Міністр інфраструктури також повідомив, що до виконання ініціативи планується долучити порт "Миколаїв". Для цього було спрямоване звернення до партнерів з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв. "Очікуємо на їх відповідь", – написав міністр.

Cкільки зерна було експортовано

З першого серпня, початку роботи зернової Ініціативи та по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. За словами Заступника голови Всеукраїнської агарної ради Дениса Марчука, налагодження експорту з України стабілізувало ціни на агропродукцію у світі.

Україна та наші партнери, з якими ми підписували Стамбульські угоди, наполягають на тому, щоб угода й надалі діяла. Адже вона відчутно покращила показники по ціновій позиції на харчові продукти відколи почався експорт морським коридором. До цього фіксувалося здорожчання,

– сказав експерт