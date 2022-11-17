Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Актуально Украина возобновила прокачку российской нефти в страны ЕС через нефтепровод "Дружба"

По информации Bloomberg, Россия тоже приняла продолжение инициативы.

Добавление еще одного порта

Министр инфраструктуры также сообщил, что к выполнению инициативы планируется подключить порт "Николаев". Для этого было направлено обращение к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. "Ожидаем их ответа", – написал министр.

Сколько зерна было экспортировано

С первого августа начала работы зерновой Инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. По словам заместителя председателя Всеукраинского агарного совета Дениса Марчука, налаживание экспорта из Украины стабилизировало цены на агропродукцию в мире.

Украина и наши партнеры, с которыми мы подписывали Стамбульские соглашения, настаивают на том, чтобы соглашение и дальше действовало. Ведь она ощутимо улучшила показатели по ценовой позиции на пищевые продукты, когда начался экспорт морским коридором. До этого фиксировалось удорожание,
– сказал эксперт

У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, можно увеличить объемы украинского экспорта.

Что известно о "зерновом соглашении"

  • Россия заменяла Черное море и разместила там свои корабли, что мешало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.
  • Украина и Россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
  • Российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Двое и из них попали в Одесский порт. В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.
  • 29 октября Россия заявила , что прекращает участие в зерновом соглашении . Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
  • В ООН заявили, что договоренности остаются в силе. Следовательно, проверка судов, которые транспортируют продовольствие из украинских портов, продолжится.
  • Заявление государства-агрессоры повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. За выходные цены достигли двухнедельного максимума.
  • 2 ноября Владимир Зеленский констатировал, что зеленый коридор в Черном море для украинских судов функционирует.
  • Россия вернулась к "зерновому соглашению" из-за якобы заверений со стороны Украины, что та не будет осуществляться никаких атак из-за работы зернового коридора в сторону Крыма.