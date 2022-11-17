Министр инфраструктуры также сообщил, что к выполнению инициативы планируется подключить порт "Николаев". Для этого было направлено обращение к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. "Ожидаем их ответа", – написал министр.

Сколько зерна было экспортировано

С первого августа начала работы зерновой Инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. По словам заместителя председателя Всеукраинского агарного совета Дениса Марчука, налаживание экспорта из Украины стабилизировало цены на агропродукцию в мире.

Украина и наши партнеры, с которыми мы подписывали Стамбульские соглашения, настаивают на том, чтобы соглашение и дальше действовало. Ведь она ощутимо улучшила показатели по ценовой позиции на пищевые продукты, когда начался экспорт морским коридором. До этого фиксировалось удорожание,

– сказал эксперт