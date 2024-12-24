Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют работники независимо от места последней работы, которые были заняты полный рабочий день на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №461 от 26 июня 2016 года.

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Сколько стажа нужно для льготной пенсии

Выйти на пенсию можно по достижении 50 лет и при условии наличия необходимого страхового стажа, а именно:

мужчины – при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины – при наличии страхового стажа не менее 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

С 2015 года возраст женщин повышается постепенно с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

При отсутствии необходимого страхового стажа в период до 1 апреля 2024 года пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии страхового стажа работы: с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 24 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 19 лет 6 месяцев у женщин.

Как засчитывается льготный стаж

Работникам, которые не имеют необходимого стажа работы по Списку №1, но имеют не менее половины такого стажа (для мужчин не менее 5 лет, для женщин не менее 3 лет и 9 месяцев), при наличии предусмотренного общего стажа (для мужчин не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет), пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста (60 лет):

мужчинам – на 1 год за каждый год такой работы;

женщинам – на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

Также право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют работники независимо от места последней работы, которые были заняты полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства по Списку №2, по достижении 55 лет и при условии наличия необходимого страхового стажа, а именно:

мужчины при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

С 2015 года возраст женщин повышается постепенно с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения.

Работникам, которые не имеют необходимого стажа работы по Списку № 2, но имеют не менее половины такого стажа (для мужчин не менее 6 лет и 3 месяца, для женщин не менее 5 лет), при наличии предусмотренного общего стажа (для мужчин не менее 30 лет, для женщин не менее 25 лет), пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста (60 лет):

мужчинам – на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;

женщинам – на 1 год за каждые 2 года такой работы.

Обратите внимание! Одним из необходимых условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержден постановлением КМУ от 1 августа 1992 № 442, которое вступило в силу 21 августа 1992 года. Аттестация должна проводиться не реже одного раза в пять лет. В случае нарушения срока проведения очередной аттестации периоды работы работников, превышающие 5-летний период, не засчитываются в льготный стаж.

Специальный стаж, полученный до 21.08.1992, не нужно подтверждать документами об аттестации рабочего места.

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, подтверждающих личность и приобретенный страховой стаж, лицо должно предоставить документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. В случае если предприятия размещаются на временно оккупированных территориях или в районах проведения боевых действий, право на назначение пенсии на льготных условиях может подтверждаться по данным о специальном стаже, имеющимися в реестре застрахованных лиц.

Важно! В тех случаях, когда в трудовой книжке нет сведений, подтверждающих право на пенсию на льготных условиях, для подтверждения специального трудового стажа принимаются уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если предприятие ликвидировано, периоды льготной работы подтверждаются соответствующими комиссиями, созданные при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

В справке должны быть указаны: