Возобновление работы нефтепровода
По словам министра иностранных дел Венгрии, потоки нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу начали восстанавливаться. Это произошло после ремонта украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной во время последних нападений России на Украину.
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Кроме Венгрии, трубопровод доставляет нефть в Словакию и Чехию. В течение начального периода потоки будут медленнее обычного.
Что предшествовало остановке
- 15 ноября Россия нанесла более 90 ракетных ударов по Украине. Российская артиллерия нанесла удар по трансформаторной подстанции недалеко от белорусской границы, которая поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций нефтепровода.
- Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии была прекращена из-за падения напряжения 15 ноября.
15 ноября из-за остановки трубопровода Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этой связи во вторник вечером созвал экстренное заседание Совета обороны.
- Утром 16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сам трубопровод не был поврежден. В результате российского удара пострадала обслуживающая его трансформаторная подстанция.