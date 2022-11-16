Возобновление работы нефтепровода

По словам министра иностранных дел Венгрии, потоки нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу начали восстанавливаться. Это произошло после ремонта украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной во время последних нападений России на Украину.

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Кроме Венгрии, трубопровод доставляет нефть в Словакию и Чехию. В течение начального периода потоки будут медленнее обычного.

Что предшествовало остановке