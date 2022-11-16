Відновлення роботи нафтопроводу
За словами міністра закордонних справ Угорщини, потоки нафти по трубопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватися. Це відбулося після ремонту української енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час останніх нападів Росії на Україну.
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Протягом початкового періоду потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай. Окрім Угорщини, трубопровід доставляє нафту до Словаччини та Чехії.
Що передувало зупинці
- 15 листопада Росія нанесла понад 90 ракетних ударів по Україні. Російська артилерія завдала удару по трансформаторній підстанції неподалік білоруського кордону, яка постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу.
- Прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини було припинено через падіння напруги 15 листопада.
15 листопада через зупинку трубопроводу Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у зв'язку з цим у вівторок увечері скликав екстрене засідання Ради оборони.
- Вранці 16 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що сам трубопровід не було пошкоджено. Внаслідок російського удару постраждала трансформаторна підстанція, яка його обслуговує.