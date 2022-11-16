Відновлення роботи нафтопроводу

За словами міністра закордонних справ Угорщини, потоки нафти по трубопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватися. Це відбулося після ремонту української енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час останніх нападів Росії на Україну.

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Протягом початкового періоду потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай. Окрім Угорщини, трубопровід доставляє нафту до Словаччини та Чехії.

Що передувало зупинці