За словами єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, Європейський союз збільшить підтримку України для відновлення енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російських масованих атак.
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Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок з міністрами енергетики України та ЄС, дякую Великобританії та Норвегії за приєднання, – зазначила вона.
Єврокомісарка наголосила, що російські обстріли критичної інфраструктури 15 листопада залишили 10 мільйонів українців без енергії. Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, де введено екстрені відключення світла.
Яку допомогу для енергосистеми ЄС передавав раніше
- 1 листопада Кадрі Сімсон заявила, що ЄС вже готовий надати Україні 25,5 мільйонів євро для відновлення енергосистеми.
- Країни Європи, Ізраїль та Корея передали Україні 954 одиниці енергетичного обладнання. Зокрема, було передано 500 генераторів.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС надасть Україні 1 мільярд євро для відновлення енергосистеми.