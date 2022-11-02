Уже 252 дні триває повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу – у Кремлі сказали, що вимагають від України "гарантій безпеки". Зеленський прокоментував абсурдні заяви держави-терористки.
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Яка ситуація зі зерновою угодою
Нещодавно у Росії говорили про те, що не будуть дотримуватись зернового договору, однак Володимир Зеленський констатував, що зелений коридор у Чорному морі для українських суден функціонує.
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