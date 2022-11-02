Уже 252 дні триває повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу – у Кремлі сказали, що вимагають від України "гарантій безпеки". Зеленський прокоментував абсурдні заяви держави-терористки.

Читайте також Зернова угода і повернення полонених: про що говорили Зеленський та Ердоган

Яка ситуація зі зерновою угодою

Нещодавно у Росії говорили про те, що не будуть дотримуватись зернового договору, однак Володимир Зеленський констатував, що зелений коридор у Чорному морі для українських суден функціонує.

Повне звернення президента 2 листопада: дивіться відео з телеграм-каналу Зеленського