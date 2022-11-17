Налоговые поступления во время войны

По информации Даниила Гетманцева, главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которой он поделился с 24 каналом, теневой сектор увеличился во время войны, особенно весной.

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Точной цифры нет, однако власти работают над тем, чтобы теневой сектор убрать. Поэтому президент определил весной очень четкую задачу для Украины – это детенизация.

Уклоняться от налогообложения во время войны – это мародерство. Именно поэтому процесс детенизации сейчас в Украине идет достаточно быстро.

Вы посмотрите, какие у нас цифры исполнения доходной части бюджета. У нас фактически год к году у нас есть +18% поступлений за 10 месяцев. Вот обратите, пожалуйста, внимание: военный 2022 год принес на 18% или на 87 миллиардов гривен больше, чем мирный 2021 год. За эти деньги можно купить больше танков, чем у нас было до войны,

– рассказывает Гетманцев.

Как это возможно, если многие украинцы покинули страну

Несмотря на то, что миллионы украинцев покинули страну, а треть экономики не работает из-за полномасштабной войны, Украина дает на 18% больше поступлений, чем в мирное время. Такие результаты свидетельствуют только об одном – воровали.

Бизнес где-то уклонялся от налогообложения. В мирное время, к сожалению, этому способствовала налоговая. Но те меры, которые мы предприняли, чтобы этого не повторялось, привели к определенным четким результатам: детенизации. Мы видим это по налогам,

– добавил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

Кстати, это данные за 10 месяцев. Не было ни одного месяца в течение войны, когда мы собрали меньше, чем в 2021 году. И это действительно еще одно чудо.

Кроме того, если говорить о НДС, то у нас оно на 46,7% больше 10 месяцев год к году. Почти на 50% при падении экономики на треть. Потому это действительно масштабный процесс детенизации.

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Детенизация на таможне

По словам Даниила Гетманцева, еще осталось дожать рынок подакцизных товаров. Если по водке уже 5 месяц подряд повышение год к году отчислений на 20% и более, то по табаку также увеличение видим год к году, но не столь существенно.

Kantar проводили исследования по нашему табачному рынку – около 20 миллиардов или 22% рынка в тени. Это прежде крупное теневое предприятие в Желтых Водах, которое к счастью прекратило деятельность,

– говорит собеседник.

Есть еще топливо. Сейчас разрабатывается план органов исполнительной власти по прекращению нелегального производства и торговли топливом. Ведь в Украине есть так называемые мини НПЗ, которые работают без уплаты акциза. Их 12 в Украине. Их деятельность хотят прекратить как можно скорее или заставить платить налоги.

А также это нелегальные автозаправочные станции, так называемые бочки, тоже не оформленные и продающие бензин. Они также должны либо уйти, либо платить налоги и иметь лицензию.