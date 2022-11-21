Як розповіла 24 каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, минулий тиждень пройшов для гривні доволі оптимістично.

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Після невеличкого зростання вартості долара на самому початку тижня, готівковий курс продажу стабілізувався в коридорі 40,5 – 40,6 гривні за долар, а до п’ятниці гривня навіть зміцнилася до рівня 40,3 – 40,4 гривні.

Причини стабілізації гривні

За словами Анни Золотько, після майже двотижневої гри на підвищення, ринок зіткнувся зі зниженням попиту.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка З одного боку, через занадто високий курсовий рівень, з іншого, – через вичерпання ефекту надмірної ліквідності після виплат зарплат у перехідний період.

Друга половина місяця останнім часом є досить сприятливим періодом для гривні. У цей час попит на іноземну валюту з боку населення трохи знижується, а пропозиція, навпаки, зростає.

Загалом, слід очікувати помірного зміцнення гривні на готівковому ринку. Цілком ймовірно, що до п’ятниці курс наблизиться до психологічної позначки 40,0 гривень, а може навіть встигне її перетнути.

Не забуваймо про ситуацію в країні

Але не можна повністю виключати й зворотного руху щодо курсу, зазначає банкірка.

Не можна забувати про надскладну ситуацію, в якій знаходиться Україна. Так, останнім часом чутки та навіть ракетні обстріли радикально не впливають на курсовий тренд, але це не означає, що психологічний фактор повністю нівельовано. Тож ескалація навіть на риторичному рівні цілком здатна викликати посилені коливання,

– каже Золотько.

Але попри це, досить позитивно пройшов тиждень й на безготівковому ринку. За цей період Національний банк продав з резервів для покриття дефіциту 182 мільйонів доларів, що є мінімальною позначкою від середини серпня.

Крім цього, продовжується поступове зменшення дефіциту торгівельного балансу. У вересні, згідно з оновленими даних Держстату, імпорт перевищив експорт на 496 мільйонів доларів. Для порівняння, у серпні цей показник склав 1,1 мільярда, а у липні – 1,7 мільярда.

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Яким курс є зараз