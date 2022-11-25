Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (без изменений против 24 ноября), а продать за 40,50 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,35 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,89 гривны (-8 копеек), а продают – за 40,35 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают – за (-18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,51 гривны (+4 копейки), а продажа – 41,20 гривны (-33 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (-20 копеек), а продажа – 40,35 гривны (-10 копеек).

(-20 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 40,85 гривны (без изменений), а продают по 41,15 гривны (-5 копеек).

Что прогнозируют банкиры

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько допускала на этой неделе укрепление гривны на наличном рынке. По ее прогнозу, к пятнице, 25 ноября, курс мог приблизиться к психологической отметке 40 гривен.

Стоит заметить, что у банки действительно уже вторые сутки покупают доллар по 40 гривен, а также курс покупки американской валюты в обменниках достаточно близок к этой отметке.

Каким будет курс на следующей неделе

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK), в комментарии 24 каналу, рассказал, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.

Герман Марченко Директор департамента казначейства COMINBANK По нашим данным, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривны за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается.

Обратите внимание! В Dragon Capital прогнозируют, что в IV квартале 2023 курс доллара может вырасти до 43 гривен. Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке сохраняется относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны.