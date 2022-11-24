Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK), в комментарии 24 каналу рассказал, что, несмотря на очередные ракетные атаки на Украину, валютный рынок – относительно стабильный.

Интересно Изменился ли курс валют в сутки: сколько стоит доллар и евро 24 ноября

Во-первых, нет существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса (незначительные темпы инфляции, финансовая помощь стран-партнеров: на 2023 год Европарламент принял помощь на 18 миллиардов евро).

Во-вторых, с конца октября мы наблюдаем относительный баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Герман Марченко Директор департамента казначейства COMINBANK По нашим данным, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривны за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается.

Наличный курс 24 ноября

В банках доллар сегодня можно купить в среднем за 40 гривен, а продать за 40,50 гривны.

доллар сегодня можно купить в среднем за 40 гривен, а продать за 40,50 гривны. В обменниках доллар покупают в среднем за 39,97 гривны, а продают – за 40,53 гривны.

доллар покупают в среднем за 39,97 гривны, а продают – за 40,53 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны, а продажа – 40,45 гривны.

По мнению банкирши Анны Золотько, по всей вероятности, к пятнице курс приблизится к психологической отметке 40 гривен, а может даже успеет ее пересечь.

Обратите внимание! В Dragon Capital прогнозируют, что в IV квартале 2023 курс доллара может вырасти до 43 гривен. Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке сохраняется относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны.