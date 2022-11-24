Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK), у коментарі 24 каналу, розповів, що попри чергові ракетні атаки на Україну, валютний ринок – відносно стабільний.

Цікаво Чи змінився курс валют за добу: скільки коштує долар та євро 24 листопада

По-перше, немає суттєвих економічних підстав для відчутних змін курсу (незначні темпи інфляції, фінансова допомога країн-партнерів: на 2023 рік Європарламент ухвалив допомогу на 18 мільярдів євро тощо).

По-друге, з кінця жовтня ми спостерігаємо відносний баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства COMINBANK За нашими даними, впродовж наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 39,5-41 гривні за долар. Тобто глобальної зміни валютних трендів не передбачається.

Готівковий курс 24 листопада

В банках долар сьогодні можна купити в середньому за 40 гривень, а продати за 40,50 гривні.

долар сьогодні можна купити в середньому за 40 гривень, а продати за 40,50 гривні. В обмінниках долар купують в середньому за 39,97 гривні, а продають – за 40,53 гривні.

долар купують в середньому за 39,97 гривні, а продають – за 40,53 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні), а продаж – 40,45 гривні.

На думку банкірки Анни Золотько, цілком ймовірно, що до п’ятниці курс наблизиться до психологічної позначки 40 гривень, а може навіть встигне її перетнути.

Зверніть увагу! В Dragon Capital прогнозують, що у IV кварталі 2023 року курс долара може зрости до 43 гривень. Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому очікується помірна девальвація гривні.