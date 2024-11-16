Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Урсулу фон дер Ляєн.

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Росія припинила поставки газу в Австрію

Напередодні в Австрії заявили, що Москва поінформувала про те, що газ буде відключений з 16 листопада після арбітражного рішення, винесеного на користь OMV, через невиконання "Газпромом" зобов'язань щодо постачання до його німецького підрозділу.

Згодом австрійський енергорегулятор E-Control повідомив, що поставки "Газпрому" для OMV припинилися о 06:00 за місцевим часом. Водночас наголосив, ціни й поставки для австрійських клієнтів залишаються стабільними.

Найбільший австрійський постачальник енергоносіїв намагається стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро збитків, присуджених в арбітражі.

Агентство зазначило, що "Газпром" відмовляється коментувати припинення поставок до Австрії. Однак компанія агресора заявляла, що в суботу нібито відправить до Європи через Україну 42,4 мільйона кубометрів газу, – такий самий обсяг, як у п'ятницю й начебто упродовж кожного дня в останні місяці.

Журналісти зауважили, що без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть тільки до двох європейських країн, – Угорщини та Словаччини. У випадку з Угорщиною – через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину.

Путін знову використовує енергію як зброю

Голова Єврокомісії вже відреагувала на припинення Росією постачання газу Австрії.

Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу скороченням поставок газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища в ЄС заповнені,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Також наголосила, Європа об'єдналася в підтримці Австрії.