Суд проти Газпрому

Компанія хоче якнайшвидше стягнути цю суму та зарахувати її в рахунок платежів за чинним газовим контрактом. Також вона готова до можливого припинення постачання російського газу у відповідь, передає 24 Канал з посиланням на OMV.

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Ймовірно наслідком цього рішення стане погіршення договірних відносин з Газпромом та зупинка постачання з Росії. Проте ОMV. готова до перебоїв, бо вона диверсифікувала джерела постачання газу і заповнила сховища на понад 90%.

Тож наразі компанія має можливість забезпечити контрактні обсяги газу своїм клієнтам.

Потенційні втрати у постачанні компанія оцінює приблизно у 5 терават на годину за місяць. Це приблизно 6 мільярдів кубометрів на рік.