Суд против Газпрома

Компания хочет как можно быстрее взыскать эту сумму и зачислить ее в счет платежей по действующему газовому контракту. Также она готова к возможному прекращению поставок российского газа в ответ, передает 24 Канал со ссылкой на OMV.

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Вероятно следствием этого решения станет ухудшение договорных отношений с Газпромом и остановка поставок из России. Однако ОМѴ. готова к перебоям, потому что она диверсифицировала источники поставок газа и заполнила хранилища более чем на 90%.

Поэтому сейчас компания имеет возможность обеспечить контрактные объемы газа своим клиентам.

Потенциальные потери в поставках компания оценивает примерно в 5 тераватт в час в месяц. Это примерно 6 миллиардов кубометров в год.