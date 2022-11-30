Також планується створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Обсяг репарацій

З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заморозив 300 мільярдів євро активів російського центробанку та близько 19 мільярдів євро майна російських олігархів. Усі ці кошти мають бути спрямовані на відбудову Україні.

Росія також повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Ми готові розпочати роботу з міжнародним товариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку цього спеціалізованого суду,

– говориться у заяві президентки Єврокоміссії

Законні підстави для передачі активів

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС має засоби змусити Росію заплатити. Для цього пропонується створити структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім виручені кошти планують спрямувати для потреб України після зняття санкцій.

Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим, – йдеться у заяві

Що передувало: