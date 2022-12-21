Для українців це більше, аніж просто війна, повідомив в ефірі 24 каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Мова йде про втрату Росією історії.

До теми Це неминуче, – Піонтковський спрогнозував, що буде після розпаду Росії

"Вєлікая Росія" втратить коріння

"На берегах Дніпра Володимир Великий хрестив Русь, у нас тисячолітня історія. А де ж тоді тисячолітня історія Росії? Московії приблизно 800 з чимось років, Петро І почав розширювати Московію у 1700-х роках. Це ж не історія!", – вважає голова "Центру спільних дій".

На думку Рибачука, незалежна суверенна Україна зі своєю історією забере все, що було вкрадене Катериною ІІ та присвоєно російськими пропагандистами. У "вєлікой Росії" в такому випадку просто не буде "коріння".

Вони вже в Єрусалимі починають шукати "коріння". Це для них серйозні питання. Де Росія? Де отой "ісконно-рускій" парубок? Де він жив? В якому місці Росії, на яких берегах? Яка його славетна історія?,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації.

Незалежна Україна залишить "Велику Росію" без історії: дивитися відео

У росіян імперський синдром

Олег Рибачук нагадав, що Москва ще відносно нещодавно платила данину золотоординським ханам, які видавали ярлики управління Московією. Це принизлива історія і для російської верхівки це надзвичайно важливо.

"Росіяни мають цей імперський синдром. У них є гордість, що вони великі та мають історію в тисячу років. І для них це реальна проблема, яку не можна недооцінювати, бо це – проблема ідентичності", – вважає голова "Центру спільних дій".

Росіяни не мають ідеї каяття

На думку Олега Рибачука, у росіян немає ідеї каяття, тому пройде багато поколінь, коли українці зможуть побудувати якісь відносини з Росією.

Росія пригнічувала Україну та вбивала українців 300 – 400 років. І я не уявляю російського керівника, який би встав на коліна і просив за це пробачення,

– запевнив голова аналітично-адвокаційної організації.

Рибачук вважає, що українці чудово розуміють, хто вони та ця війна привернула увагу до того, що таке Україна.

"Вже ніхто з таксистів в Європі не буде говорити "Київ – це Росія чи десь поруч" або що ми один народ. У нас розквітає еліта, історія. Росіяни розгублені та не знають, на чому будувати їхній химерний замок величі. А без цього імперія не може існувати", – впевнений Олег Рибачук.

Що буде з Росією після програшу у війні