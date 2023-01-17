Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, не Владимир Путин создал нынешнюю Россию, а сами россияне постоянно создавали себе "путинов" в лице Екатерины II, Иосифа Сталина и других своих кумиров.

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Страна-фейк

Валерий Дымов рассказал, что никогда не надеялся на беспорядки в России, а любая альтернатива Владимиру Путину – это еще больший Путин.

Не Путин убивал в Буче, в Ирпене, в Бородянке, в Изюме и в Мариуполе. Это не Путин делал, это те, которые хотят удовлетворить спрос на "Путиных",

– сказал Дымов.

Политолог отметил, что не Путин создал Россию, а сама Россия закономерно на протяжении многих лет создает себе так называемых Путинов. Россия героизирует тех фигур, которые сражались с Западом, уничтожали свое население и Украину, которая является матерью всего русского.

Мы фактически с ними действуем в противофазе: все, кто герои для России – это те, кто уничтожал украинцев,

– сказал политолог.

Какая идея у россиян

Валерий Дымов рассказал, что россияне так ненавидят украинцев, потому что Украина является матерью всего русского.

Они взяли всю нашу историю, переписали себя. Они взяли практически всю нашу культуру, они присвоили себе святыни. Самая главная святыня у русских похищена ими в 1169 году в Вышгороде. Фактически все то, что они переписали на себя, является украинским,

– отметил политолог.

Из-за того, что россияне "влезли и ограбили чужой дом", теперь ведут борьбу за выживание на этой планете.

В 1721 году Петр I взял наше название. Обратите внимание, что они не праздновали 300-летие для того, чтобы не упоминали о том, как они вдруг стали Россией. Они на самом деле являются фальшивомонетчиками, бандитами,

– сказал Валерий Дымов.

Теперь же, после таких преступлений, по мнению политолога, россияне заинтересованы, чтобы жертвы и свидетели, такого рода преступлений, были убиты.

Откуда взялась басня об "одном народе"

Валерий Дымов раскрыл тему выдумок о якобы едином народе украинцев и россиян. По мнению политолога, главное в этой концепции – зависть россиян. Они всю историю знали, что где-то за пределами России живут лучше, читали об этом и сравнивали со своей жизнью. Мнение о том, что сосед, казалось бы, такой же, как он, живет лучше, очень беспокоило россиян, а то, что это были преимущественно западные страны, образовало ненависть к Западу.

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Эта зависть в России обосновывалась несправедливостью, и они в своем противостоянии с Западом и Украиной считают, что ведут справедливую войну.

Политолог обратил внимание, что в риторике Путина превалирует слово "справедливость", являющееся маской для смертного греха – зависти.

Закрытое окно в Европу

Дымов отметил, что сейчас в России доминирует антизападная и украиноненавистническая идеология, но им некого больше в мире агитировать на это.

По мнению политолога, если бы Петр I, "открывший окно в Европу" побывал бы в путинской России, он бы отрезал голову и кастрировал бы Путина за то, что он сделал с Россией.

"Фактически все, что было нажито непосильным трудом, было спущено в украденные в Бородянке унитазы Путиным. Думаю, что идеологии как таковой у России нет, но россиянам и это сойдет", - подытожил Валерий Дымов.

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