Впервые иностранные источники упоминают о государстве Русь в X веке. Как отметил доктор исторических наук Леонтий Войтович, в 838 году в Ингельгейме (столице Римской империи), при дворе Людовика Благочестивого, сына Карла Великого, появилось посольство от византийского императора Феофила.

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"С тем посольством пришло посольство от кагана Руси. Это первое упоминание термина Русь, причем упоминание несомненное", – пояснил историк.

Как развивались события – хорошо известно. Пришли "бородатые дядьки-викинги" – Рюрик и компания и помогли славянам учредить государство. Русь в узком значении – это Киевская, Черниговская и Переяславская земли.

Впоследствии князья расширяли границы любимым средневековым хобби элиты – завоеваниями. Однако центр всегда оставался в Киеве. Историк Иван Сварник подчеркнул, что это была очень многонациональная, большая и мощная держава, которая охватывала половину Европы до Балтийского моря включительно.

История возникновения Москвы

В сферу влияния Киевской Руси безусловно входили и территории, на которых возникло Московское княжество. Первое упоминание о Москве датируется 1147 годом. "Это был обычный городок такого достаточно низкого уровня среди болот, непроходимых лесов", – подчеркнул историк.



Территория Московского княжества ранее входила в Киевскую Русь / Карта 24 канала

В XII веке Москва – это городок, который еще не сыграл никакой политической роли и в то время принадлежал к Владимиро-Суздальскому княжеству. Туда пришел жить по-новому Юрий Долгорукий, который и впрямь был из рода Рюриковичей. Однако он возглавил не славян, а коренных жителей – это угро-финские племена. Грубо, Долгорукий захватил их и колонизировал.

Это территории, которые титульная нация Киевской Руси занимала и ассимилировала. Основная территория нынешней России – это территория угро-финских народов,

– заявил Войтович.

По словам историка Сварника, Юрий Долгорукий был сыном киевского князя, которому отец поручил осваивать территорию и наводить порядок среди покоренных племен, которые не были христианами. Проводить христианизацию в ту сторону.

Так эти земли вошли в Русь, термин Киевская, к слову, появился значительно позже. 3 века это была могучая держава, но после Ярослава Мудрого началась вся эта известная история с междоусобицами.

Страна распалась на 11 земель

Ненадолго собрать все обратно вместе сумел Владимир Мономах, но в конце страна таки распалась на 11 земель и каждая начала жить своей жизнью. Однако формально: кто владеет Киевом, тот все еще руководит Русью.

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По мнению Войтовича, Русь надо рассматривать как империю. Аналогом является Римская Империя германской крови, которая состояла из 250 – 270 политических единиц. Русь состояла из 11 земель. 2 ветви Рюриковичей: Мономаховичи и Ольговичи борются за Киев.

Другие ветви в определенных землях участвовали в той борьбе, поддерживая одну или вторую. Но это феодальные государства, где каждый князь проводит свою политику. Пользуясь случаем, когда в Киеве есть какая-то слабина, то они диктуют свою политику.

Что же между тем делается в будущей Московии?

Вы, наверное, уже где-то слышали имя Андрея Боголюбского, тот, к которому в России молятся, потому что он их святой. Так вот, этот святой в XII веке провозглашает себя владимиро-суздальским князем, независимым от Киева.

И этим фактически окончательно отделяется от хоть и раздробленной, но Руси. Все, дальше дороги Руси и княжества будущей Московии расходятся навсегда.

Справка. Андрей Боголюбский – сын Юрия Долгорукого, который принадлежит к самой молодой ветви Мономаховичей. Он одним из первых отказался от борьбы за Киев, строил свое государство.

Исторический фейк от Боголюбского

Тот же Боголюбский заложил незыблемую доселе традицию фальсификаций собственной истории. В 1169 году состоялось взятие Киева Андреем Боголюбским – это исторический фейк. Это была борьба князей правобережных против Мстислава Изяславича, князя Волынского

Коалиция из 11 князей, к которым Андрей Боголюбский прислал своего сына на помощь, получила Киев и посадила в Киеве его брата Глеба. Однако Глеб на тот момент попал из Переяслава.

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Ничего не изменилось, но Андрей Боголюбский, строя ту свою страну, отделенную от Руси, подвел базу под это идеологически. Владимирские летописцы, Владимира на Клязьме, начинали говорить о том, что центр Руси перенесен из Киева во Владимир на Клязьме.

Хотя, понятное дело, что на самом деле это было не так. Но этого фейка оказалось достаточно. К нему апеллировали позднейшие историки, когда придумывали перенос центра Руси во Владимир, оттуда вроде бы в Московию, а из нее в конечном итоге в Россию.

Монголы захватили Киев

На самом же деле центр Руси переместился в западную часть, где образовалось Галицко-Волынское государство или Русское королевство. Но в XIII веке сюда добрались монголы, они покорили себе русские княжества и в 1240 году взяли Киев.

После падения Киева и завоевания его монголами, был определенный период упадка, когда политическая жизнь переместилась сюда в Галицкую Русь и столицей нашего государства был Галич, Холм, Владимир как центр Волыни.

Все-таки к Киеву Галицкие властители имели особые чувства. Потому что считали, что Киев – это очень важный центр нашей духовной, культурной и политической жизни,

– заметил Сварник.

Как пояснил историк Войтович, монголы разрушили то государство и с каждой землей начали проводить свои собственные отношения. Наиболее тесно интегрирована в Золотую Орду была Северо-Восточная Суздальская земля. Ее называли Владимиро-Суздальской. Эта территория была заселена угро-финскими племенами.

Наши соседи попадают в вассальную зависимость, Московия стала улусом Золотой Орды и потеряла остатки своей связи с Русью. Северо-восточная часть была наиболее интегрирована в Орду.

Даже ее правители позже назывались Белыми Царями, то есть западная часть Орды и в составе российского дворянства более чем 20% выводили свои роды от ордынских. Отношения были просты, потому что никто из московских властителей в течение длительного времени не думал сказать слово поперек монголам, выступить против или отказаться платить дань.

Правление короля Даниила

Для сравнения, посмотрим, какого уровня подданство монголам было у короля Даниила, властителя Галицко-Волынского государства. Даниил был первым князем, который задал вопрос, как возродить Киевскую Русь.

Он поехал к Бату, выполнил там все ритуалы. Историки пишут, что его заставили пить черный кумыс – напиток Чингизидов. Его посадили вместе с чингизидами праздновать Новый год и пить тот черный кумыс. Более того, Бату сказал: "Ну ты того не любишь, то на тебе вино". Это высшая честь.

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Галицко-Волынское королевство находилось в вассальной зависимости от Орды лишь несколько десятилетий. Между тем Московия – сотни лет, вплоть до XV века. Золотая Орда сама утверждала им князя, он должен был безотказно платить налоги и участвовать в монгольских военных походах.

Московские князья добились того, что они становятся потомственными князьями владимирскими. Правда каждый раз им надо было ехать в Орду, везти деньги, чтобы получить пайцзу. В то же время княжество Московское расширялось.

Оно забирало ростовскую землю. Народ себя называл московитами. В жены московские князья часто брали дочерей и сестер монгольских ханов. С каждым поколением русской крови в правителях Московии было все меньше и меньше.



Монголы контролировали князей / Графика 24 канала

Это были смешанные семьи, где перекрещивались разные этносы. Это давало возможность быть своим среди чужих и чужими среди своих. Под Золотой Ордой в Московском княжестве никто даже не упоминал о Киевской Руси.

Правление Ивана Третьего

Вдруг в XV веке приходит к власти некий Иван Третий. Он частично освобождается из-под власти монголов и начинает формировать мощную Московию. Завоевывает княжества, некогда принадлежавшие к Руси, и не только.

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Конечно же, это происходит жестоко, с массовыми убийствами населения, в лучших традициях того времени. Потом царь заявил, что вроде бы они сами попросились под крыло Московии, спасал русскоязычных, так сказать.

Имеются очень подробные сведения о методах распространения влияния великого московского князя на дальнейшие поприща, и тех карательных экспедициях и завоеваниях, которые осуществлялись в сторону Сибири.



Иван Третий решил, что Московия – это Русь / графика 24 канала

Именно Иван III решил объявить, что Московия – это Русь. И по заказу государя писали летописи. С тех пор он начинал величать себя не князем, а царем, ибо слово царь – производное от Цезарь. Кроме того, провозглашает себя царем "всея Руси".

Чтобы уже окончательно возвеличиться, женится на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Поэтому провозглашает себя наследником византийского трона.

Они находят "Сказание о князьях Владимирских", вспоминают о Мономахе и начинаются амбиции, что Москва – Третий Рим,

– отметил Войтович.

Уже при пресловутом Иване Грозном начинается настоящая гигантомания относительно титула, эго раздувается до невиданных размеров. С тех пор московская политика строит большой титул, где упоминается каждая земля, о существовании которой знали. Московские дипломаты, куда бы ни приехали, требуют этот великий титул признать.

Реформаторство Петра Первого

Наконец в XVIII веке Московия дождалась своего великого реформатора Петра Первого. Именно он решил модернизировать и заодно переименовать свою страну. Она для многих все же оставалась той Московией среди болот и среди лесов. Им надо было что-то поближе к Европе, а не к Сибири.

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Петр переименовывает Московию в Россию. Искать названия долго не пришлось – они же убеждены, что являются наследниками Руси, которая по-гречески звучит как "Руссия". Самое обидное, что такое название царю подсказали наши земляки, русины-украинцы.

По словам историка Сварника, казацкие гетманы и киевские митрополиты все время пользуются термином Россия, Россия – для обрисовки Киева и Казацкой Украины. Русская Украина или Украинская Россия, по-разному писали для того, чтобы совместить ту древнюю Русь и Украину XVI – XVII века.



Историк Войтович рассказал о правлении Петра Первого / Фото 24 канала

Были такие наши ребята, как Феофан Прокопович и Стефан Яворский – интеллектуалы и духовники. Так вот это они подбросили Петру название Россия. Они подсказали ему идею перехода к Московскому царству наследия Киевской империи.

Войтович пояснил, что убеждение того, что московитов надо называть россияне – в определенной степени заслуга Феофана Прокоповича. Петр начал, а Екатерина Вторая продолжила и укоренила навсегда.

Времена правления Екатерины Второй

В XVIII веке немецкие правители четко московитам заявили, что они – россияне. Впоследствии специалисты подтвердили, будто бы Русь – это Россия, следовательно "это наша история и всё". Чтобы не возникало вопросов – доступ к архивам ограничили.

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В Московии, а затем в России значительная часть источников была уничтожена или переписана. И это происходило во все периоды московской истории. Например, нет древнейших русских летописей.

Сенсационное исследование Грушевского

Официальная русская историография определила, что каноническое, а что – ересь. Все так привыкли, что и не ставили под сомнение. Аж в начале XX века профессор львовского университета Михаил Грушевский написал сенсационную статью, на русском языке, чтобы все поняли.

Он написал, что "руская и русская" – это разные вещи, не тождественные, из разных плоскостей. Руский относится к Киевской Руси до того года, который завершился к XIII веку, когда монголы захватили Киев и сожгли.



Историк Сварник объяснил разницу между Россией и Киевской Русью / Фото 24 канала

"Русская" как понятие, которое было создано только что в XVIII веке в эпоху Петра I. Поэтому это разные вещи, которые между собой не совместимы. Потому что Русь – это наследие украинского народа, а Россия – это наследие Московии. Той Московии, которая никогда не достигала ни Киева, ни Севера нынешней России.

Если смотреть на исторические карты, видно, что оно развивалось на восточную сторону, на юг, но никогда не шло до украинских территорий. Это вызвало дебаты, но убедить россиян было невозможно.

Миф о братских народах

В Российской Империи началась политика массовой русификации украинцев. СССР ее жестоко продолжил и в XX веке выдумал миф о братских народах. По словам Леонтия Войтовича, если развернули ту официальную политику, которая была уже в Российской империи в XIX веке – был язык и диалекты.

Те диалекты можно использовать в пении, еще может в спектаклях, но официальная может быть только один. Официальная религия одна. Много денег побросали тогда в Галицию, на галицких москвофилов,

– отметил историк.

Суммируя эту историю: первая династия правителей Московии действительно была потомками Рюриковичей, но это не делает целый народ потомками Руси. Русские же из преемственности династийной сделали этническую и культурную.

Российская нация до XVI века формировалась из разных факторов. Украинская уже на тот момент существовала. Московия ни в коем случае не может претендовать на огромную территорию древней Киевской Руси. И эта Киевская Русь, конечно, город Киев как был средоточием этого политического государства, так он и остался.

Как история влияет на современные реалии отношений Украина – Россия

Однако вера в то что Киевская Русь – их "матушка", помогает оправдать оккупацию украинских земель. Владимир Путину создает иллюзию, что он "собиратель земель русских".

Россия является империей, а любая империя жива до тех пор, пока она проводит агрессивную внешнюю политику, присоединяет земли. Если бы она от этой политики отказалась, она бы начала рассыпаться и это вожди России понимают,

– подчеркнул Войтович.

Как говорят, "дурень думкою багатіє". Российские амбиции на самом деле далеки от их же реалий. А за ширмой выдумок, и исторических, и современных, все труднее прятать правду.