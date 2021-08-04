Старинную находку обнаружили на обочине. Этим горном пользовались тогдашние ремесленники-металлурги.

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Недалеко от Львова нашли тысячелетний горн

Во время работ на маршруте Жовква – Каменка-Бугская археологи исследовали 7 древних поселений. Им удалось выявить особую находку – остатки железоплавильного горна, которому более тысячи лет. Горн нашли на обочине во время реконструкции трассы Николаев – Жовква – Бибрка. Эта дорога должна стать частью Великого транзитного кольца вокруг Львова.

Дорога между городами Жовква и Каменка-Бугская была частью одного из древнейших исторических торговых путей, который вел из Галичины на Волынь. В XV – XVII веках здесь проходил северный участок большого "Черного пути". Эта караванная дорога начиналась на землях Османской империи и вела через Подолье, Галичину и Волынь в Перемышль и Замостье.

Смотрите фото, как археологи нашли древний горн / Фото Укравтодор

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Горном пользовались тогдашние металлурги

Железоплавильный горн оставило население славянской райковецкой культуры, которую связывают с племенами ранних славян – дулибами и белыми хорватами. Археологи раскопали плавильную камеру с каналом для утечки шлака. К счастью, она довольно неплохо сохранилась.

Археолог спасительной археологической службы Александр Силаев рассказал, что в те времена железоделательное ремесло было хорошо развито. Его сосредоточивали вблизи месторождений болотной руды. По словам археолога, славяне обустраивали небольшие горны, которые обеспечивали потребности одного или нескольких поселений.

Чаще всего местные металлурги сами занимались добычей руды на болотах, ее обогащением, обжигом древесного угля и предварительной обработкой металла,

– добавил Силаев.

Археолог отметил, что регион вблизи нынешнего села Блищиводы имеет обширные лесные болота. Поэтому, очевидно, что здесь было немало таких ремесленников. В древности эти земли были густо заселены. Поселения существовали почти непрерывно – начиная с эпохи мезолита до нового времени.

Примите во внимание! Во время археологических разведок, проведенных Научно-исследовательским центром "Спасательная археологическая служба", нашли артефакты периодов энеолита, бронзы, раннего железа, римского времени, раннего средневековья и княжества.