Старовинну знахідку виявили на узбіччі. Цим горном користувались тодішні ремісники-металурги.

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Неподалік Львова знайшли тисячолітній горн

Під час робіт на маршруті Жовква – Кам'янка-Бузька археологи дослідили 7 давніх поселень. Їм вдалось виявити особливу знахідку – залишки залізоплавильного горна, якому понад тисяча років. Горн відшукали на узбіччі під час реконструкції траси Миколаїв – Жовква – Бібрка. Ця дорога повинна стати частиною Великого транзитного кільця навколо Львова.

Дорога між містами Жовква та Кам'янка-Бузька була частиною одного з найдавніших історичних торгових шляхів, яке вело з Галичини на Волинь. У XV – XVII століттях тут проходила північна ділянка великого "Чорного шляху". Ця караванна дорога починалась на землях Османської імперії та вела через Поділля, Галичину і Волинь до Перемишля та Замостя.

Дивіться фото, як археологи знайшли стародавній горн / Фото Укравтодор

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Горном користувались тогочасні металурги

Залізоплавильний горн залишило населення слов'янської райковецької культури, яку пов'язують з племенами ранніх слов'ян – дулібами та білими хорватами. Археологи розкопали плавильну камеру з каналом для витікання шлаку. На щастя, вона досить непогано збереглась.

Археолог Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв розповів, що в ті часи залізоробне ремесло було добре розвинуте. Його зосереджували поблизу родовищ болотної руди. За словами археолога, слов'яни облаштовували невеликі горна, які забезпечували потреби одного чи кількох поселень.

Найчастіше місцеві металурги самі займалися видобуванням руди на болотах, її збагаченням, випалом деревного вугілля та попередньою обробкою металу,

– додав Сілаєв.

Археолог зазначив, що регіон поблизу нинішнього села Блищиводи має розлогі заліснені болота. Тож, очевидно, що тут було чимало таких ремісників. У давнину ці землі були густо заселені. Поселення існували майже безперервно – починаючи з епохи мезоліту до нового часу.

Зауважте! Під час археологічних розвідок, які провів Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба", знайшли артефакти періодів енеоліту, бронзи, раннього заліза, римського часу, раннього середньовіччя та княжої доби.