Российская пропаганда веками из кожи лезет, чтобы убедить всех вокруг, что украинцы и россияне – это один народ с одной культурой. И здесь московиты попадают в свою же ловушку, потому что в действительности культура у нас кардинально разная.

Это несложно заметить, если внимательно присмотреться к обычаям и фольклору обоих народов. Больше об этом – читайте дальше.

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Начнем с давних времен, когда формировались этносы. Конечно, кристально чистых народов в мире не существует, все имеют примеси – впрочем, украинские и российские совершенно разные. У нас в основе – славянские племена, у них – финно-угорские. Вместе они создали нынешнюю российскую нацию, среди них:

чудь,

вепсы,

меря,

мещера,

мокша,

совсем немного славян, но их очень мало.

Отличие народов и устное народное творчество

Российский завоевательный фольклор

Именно фольклор показывает, насколько мы и "добрые соседи" далеки друг от друга ментально и исторически. Однако надуманное сходство и краденая история Киевской Руси давали московитам столь желанное подтверждение мифической трисловянской народности, которой никогда не существовало.

Наибольшая разница в ментальности выросла из образа жизни. Предками украинского этноса были земледельцы, российского – кочевники.



Земледельцы и кочевники Земледельцы и кочевники / Фото Wikimedia / Фото Wikimedia

"Стиль мышления и поведения, культуры, которые мы сейчас имеем, укоренены в том способе основного этнического бытия, когда кочевник постоянно привык путешествовать, у него нет постоянных ценностей, у него не может быть демократии. Какая демократия в условиях похода. Отсюда деспотия и авторитаризм", – пояснил доктор филологических наук Ярослав Герасим. Этот образ жизни отражался в устном народном творчестве: в песнях, сказках, традициях и главных занятиях. Доктор филологических наук отметил, что это другой тип жизни, поведения и он влияет на формирование другого типа творчества. Это и собирательство, и завоевательство. У них есть большой цикл разбойничьих песен, также были циклы таких жестоких романсов,

– отметил Пилипчук. Украинские песенные традиции Этот элемент "культуры" никуда не делся даже в современной России. У нас же вся обрядность в течение года была привязана к земле и выращиванию растений. Все начиналось зимой с колядок – украинские рождественские песни восхваляют хозяина, желают ему благополучия и хорошего урожая. Внимание Украина – это не забитое приграничье: историки развенчали миф об окраине Российской империи В российских колядках доминантным мотивом является мотив требования подарков за то, что они обколядовали дом. У нас колядники шутливо просят угостить, но доброжелательно. Например:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

А у россиян такое требование вознаграждения за коляду не то, что строже, оно порой жестокое:

Коляда, коляда,

Кто не даст пирога,

Мы корову за рога,

Кто не даст пышки,

Мы тому в лоб шишки,

Кто не даст пятачок,

Тому шею на бочок.

Особенности юмора

Святослав Пилипчук подчеркнул, что даже особенности юмора обоих народов существенно отличаются. Если у россиян он жестокий и граничит с грубостью, то более деликатный и остроумный – это юмор украинцев.

Народные обряды

У нас также поют щедровки – это уникальный жанр, которого нет ни у одного другого народа. Рождественский обряд когда-то граничил с магией и контактом с потусторонним. Верили, что души предков приходили к живым родственникам на Святой вечер, чтобы с ними отпраздновать. У россиян нет Святвечера, у них есть "Сочельник" и такого единения рода там нет.

Весной на Пасху у нас поют пасхальные песни и веснушки, они воспевают процесс, как из земли прорастает урожай. Завершается летний обрядовый цикл обжинками – осенним сбором плодов и зерна. Кроме сельскохозяйственного мотива, был и любовный, он тянулся тоже от колядок к жатвенным песням.

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Свадьба

Свадьба – еще один обряд, который у россиян и украинцев существенно отличался. Для сватовства и свадьбы у украинцев была определена пора – осень, когда созревают тыквы и их можно подарить нежелательному поклоннику.

"Украинская свадьба начинается с песни "Благослови, Божа Мати, весілля починати". Как начинается российская свадьба – "Уж я первый поклон отобью за царя-батюшку, второй отобью за царевну-матушку и третий за царевих милых детушек", – рассказал Гарасим.



Традиционная украинская свадьба / Картина неизвестного автора

От добавил, что главная причина, ради которой собралась праздничная община, отодвигается на задний план. Зато у украинцев жених и невеста – князь и княгиня.

Пилипчук также отметил, что у украинцев свадьбы называют уникумом в мировом фольклоре и называют драмой, которая имеет свой сценарий, четко прописанный, где каждый имеет свою роль. Она не была наполнена только застольем, но и пением.

Критерии ментальности

Существует 4 критерия, которыми исследователи отличают ментальность разных народов:

взгляд на общественную жизнь; религия; отношение к природе; отношение к женщине.

У нас с россиянами несовместимость по всем четырем пунктам. У россиян преимущественно азиатский тип культуры, у украинцев – европейский.

Европеизм – это уважение человека и его свободы. Отношение к женщине, наверное, самый большой камень преткновения для московитов. У нас в песнях и обрядах всегда воспевали девичью красоту, подносили значимость женщины. У них такого возвеличивания россиянок вообще нет.

Мужчина и женщина у нас исторически имели равные права. В московский же традиции мужчина руководит женщиной. Это отражается даже в языке.

Интересно! У нас есть фраза "одружитися з нею", предлог "з" указывает на союз двух равных людей. У россиян говорят "женится на ней" – "на" как действие над кем-то, высшего над низшим.

Женщину у нас восхваляют в обрядовых песнях, любовной лирике, даже в сказках, ее называют уменьшительно-ласкательными формами: дівчинонька, зоренька.

В лирических песнях российского народа может быть такое описание женщины, что если бы по нему рисовали портрет, то я бы испугался,

– сказал Пилипчук.

Основа разница в том, что у россиян отношение к женщине является прагматичным, а у украинцев оно этико-эстетическое. Помните поговорку "бьет, значит любит" – в этой фразе уместился весь "исконно руский" взгляд на семью и женщину.

О семье

На украинских землях молодая семья пыталась построить себе отдельный дом, за северной границей все было иначе – они всегда жили по 3 – 4 поколения в одном доме.

К общественной жизни у нас тоже существенно разные подходы. Гарасим объяснил, что есть 2 типа общественного устройства:

у украинцев – это община,

у россиян – это "мир", то есть "все одним миром мазаны".

Община – это сумма индивидуальностей, это сообщество, но каждый член общества не теряет своей индивидуальности. "Мир" – это абсолютное порабощение личности, общая масса – "русский мир".

О сказках

Ментальность нации закладывается в каждом человеке от рождения. И первое, что воспитывает ребенка – это сказка. Герои сказок каждого народа ведут себя по-разному. У нас преобладает персонаж, который для получения определенного вознаграждения должен работать, быть сообразительным, проявить добро. В российской сказке Емеля лежит на печи и пассивно ждет чудо.



Памятник Емеле на печи / Фото tambovgrad

Украинская сказка имеет свою характерность: демонических существ человек побеждает своим умом. То есть, активная личность, которая имеет много положительных качеств характера. Зато кочевнику нет смысла работать над упорядочиванием пространства, если это пространство временное.

Такие герои моделируют поведение у детей, а оттуда и у целой нации. В российских сказках, как правило, нет активного действия персонажа, отсюда и привычка, им должен дать благо кто-то: государство, царь.

Николай Костомаров – историк и этнопсихолог – говорил, что украинские народные песни рассказывают о реальном положении вещей, реальную историю, какой бы неприятной она ни была, российские – украшенную и искаженную.



Николай Костомаров / Фото Galerie de portraits de célébrités Russes publiée par A. Munster

Эта "традиция" сохраняется по сей день в киселевской пропаганде. Мы воочию видим, как историю легко перекручивают до наоборот и показывают с удобной для них стороны.

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Поэтому, украинский и российский народы – совершенно разные. Не один лучше, а другой – хуже, просто ментальность, фольклор и культура разные. И именно эти различия в настоящее время столкнулись на Донбассе.

В подходах к религии, в отношении к женщине, в отношении к миру, в отношении к другим этносам, в фольклоре самом – это кардинально другие этносы и у них совсем другие ценности. Поэтому концепция "единого русского мира" не более чем выдумка, в которую, надеемся, совсем скоро, не будет верить уже вообще никто.