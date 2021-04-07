На картине Виктора Васнецова "Три богатыря" – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович героически смотрят в даль. Ими так гордятся московиты как "исконно русскими молодцами".

Правда в том, что этих рыцарей похитили у нас, украинцев-русинов. Они имели вполне реальных исторических прототипов. Кем были эти люди и зачем русские аннексировали себе наши былины и наших богатырей – читайте далее.

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Московская пропаганда имеет давние корни. Империя веками перетягивала на себя все сферы украинцев, которые должны были бы свидетельствовать о русском происхождении московского "небрата". Так они одолжили и наше устное народное творчество, оно ведь значительно древнее, чем письменное.

Интересно! Героический эпос, былины появились еще во времена Киевской Руси. Правильнее их называть старинами, ибо они повествовали о старых временах. А богатырей звали храбры – то есть храбрые.

Например, былины Владимирского цикла (ведь центральная фигура там – князь Владимир) формировались в IX – XIII веках. Даже русские признают, что они все-таки киевские и все события происходят в Киеве и окрестных землях во времена Владимира Великого.

В тех сказаниях упоминают кроме Киева и Чернигов, а еще названия рек. Добрыня, к примеру, бьется со змеем над Пучай-рекой, предполагают, что это Почайна в Киеве.

Прототипы богатырей

Герои былин Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алексей Попович имели своих исторических прототипов и за них недавно разгорелась ожесточенная информационная война между Украиной и Россией. На пропутинских телеканалах киселевцы с пеной на зубах возмущались.



"Три богатыря" / Картина художника Васнецова

Илья Муромец

Нам приписали чуть ли не диверсию, потому что наши ученые осмелились говорить, что Илья Муромец походит из Черниговщины. Русские легенды говорят, что этот исторический персонаж родился в деревне Карачарово возле Мурома и оттуда его прозвище Муромец.

Между тем украинские исследователи называют его Муровцем, потому что Илько происходил из села Моровск, или по старинке Муромск под Черниговом. Эти названия, кстати, упоминают в летописях.

Прототипов богатыря Илька может быть несколько. Среди них называют Илью по прозвищу Чобитько. Он был монахом Киево-Печерской лавры и там по сей день почивает. Кстати, в письменных упоминаниях в XVI веке этого мужчину называют Ильей Моровлянином.



Мощи преподобного Ильи покоятся в Антониевых пещерах / Фото aif

Добрыня

Еще один былинный герой – Добрыня. О нем уже значительно больше записей в письменных источниках Руси. Исторический Добрыня был воеводой, дядей князя Владимира Великого, родным братом Малуши – Владимировой мамы.



Добрыня Никитич / Иллюстрация Андрей Рябушкин

Добрыня также якобы сначала установил идола Перуна, а потом помогал Владимиру крестить Русь и сбросил идола в реку. Отсюда, возможно, сюжет былины, где Добрыня побеждает Змея, который в ранне-русском христианстве считался символом язычества.

Алеша Попович

Алеша Попович – у нас его называют Алексеем или Олешко. Он тоже исторический персонаж Киевской Руси. Несколько летописей рассказывают, что Алексей Попович родом из города Пирятин на Полтавщине, был рыцарем и сражался против печенегов и половцев.



Богатырь Олешко Попович / Фото из "Википедии"

Вроде бы он убил половецкого хана и его брата. Тверская летопись гласит, что он погиб в битве против монголов на реке Калка в 1223 году.

Как богатыри стали русскими

Московиты имели на то причины. Дело в том, что на землях Киевской Руси, будущей Украины, эти былины существовали устно, а потом вообще растворились в других жанрах, а записали их именно в России.

Без сомнения Киевская Русь была в пределах нынешней этнической Украины, но также простиралась и значительно севернее. По тем временам в ее состав входил, скажем, Новгород.

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Что было дальше с этими северными территориями, которые когда-то принадлежали к Киевской Руси – их жестоко завоевало Московское княжество. Конечно, там никаких народных героев не могло появиться под крепким кулаком царя-батюшки.

Новгородский цикл былин

Правда, у них все-таки возник Новгородский цикл былин, но он уже существенно отличается по содержанию от Киевского.

Если в Киевском цикле – это герой, который готов пойти на самопожертвование ради государства, не имеет корыстных целей, то дух героя Новгородского цикла существенно отличается. Там на первом плане материальные ценности, личное превосходство над другими,

– рассказал доктор филологических наук Святослав Пилипчук.

Конкретный пример героя из новгородских былин – Василий Буслаев, сын в Новгородском цикле. Так вот в детстве с ним никто не хочет играть, потому что когда он выходит, то начинает демонстрировать свою силу.

Его жестокость и кровавость – это такой формат, который характеризует формирование нового русского этноса, где совсем другие ценности.

Впоследствии народными рыцарями стали казаки

На наших просторах былинные богатыри – защитники родной земли – никуда не исчезли. Они перешли в следующий героический эпос – казацкие думы, уникальный жанр, которого не имеет ни один другой народ. Народными рыцарями стали казаки.



Украинские казаки / Картина неизвестного автора

То есть у нас уже новые рыцари, новые герои, потому что таковы исторические обстоятельства, а в России законсервировались те же древние богатыри из былин.

Народы непрерывно заимствуют что-то у других культур и это нормально, главное признавать эти заимствования, а не присваивать их, как киевских рыцарей.

Эволюция рыцарства

Эти богатыри никуда не исчезли по сей день, каждая война творила своих героев-защитников. Есть сотни песен, где народ воспел сечевых стрельцов, опрышков, гайдамаков, воинов УНР, УПА. Наш век продолжил эту линию и война на Донбассе создала новых рыцарей, о них пишут песни, рассказывают анекдоты про врага.

"Это называется эволюция рыцарства. Рыцарство является одной из составляющих этнического поведения украинцев. Это характерно для украинцев и оно затем принимает новые формы в соответствии с новыми историческими обстоятельствами," – объяснил доктор филологических наук Ярослав Гарасим.

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Символом новейшего героя стал, например, оперный певец Василий Слипак, который покинул театр в Париже, ушел на войну добровольцем и погиб. И таких имен нынешних украинских героев уже сотни и тысячи.