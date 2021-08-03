Космическая держава

В Советском Союзе успехи в покорении космоса принадлежали украинскому конструкторскому бюро "Южное". Именно там, в Днепре, разрабатывали космические ракеты вместе с боевыми межконтинентальными баллистическими. Независимой Украине удалось сохранить для себя космическую отрасль со всеми наработками и, как следствие, осуществить совместный проект с американцами.

В прошлом выпуске Принятие Конституции, гривна и серийный убийца Оноприенко: события, которыми запомнился 1996 год

Отбор к космическому полету прошло 2 украинцев – Леонид Каденюк и его дублер Ярослав Пустовой. В конце концов выбрали 45-летнего Каденюка, учитывая его опыт. Подготовка к полету длилась год. За это время 6 членов экипажа жили в одном тренировочном лагере и привыкли друг к другу. Пустовой вспоминал, что команда должна прожить 16 дней на орбите в 2 комнатах. Одна была размером с ванную, другая напоминала маленькую кухню в "хрущевке".



Леонид Каденюк стал первым украинским космонавтом / Фото NASA

Исторический момент настал 19 ноября 1997 года. Запуск корабля состоялся с космического центра имени Кеннеди во Флориде. Выход на околоземную орбиту в 2-тонной системы занял 8,5 минут. За это время судно преодолело около 250 километров от Земли.

Каждому астронавту в полет позволили взять ценные вещи. Каденюк имел с собой украинский флаг и одно из первых изданий "Кобзаря".



Каденюк взял в космос флаг Украины / Фото ГКАУ

Уже на орбите эмоций было немало. Украинский космонавт посмотрел на Землю и сказал своему американскому коллеге Кевину Кригелу: "Теперь я вижу, что она круглая". Когда Columbia успешно приземлилась, Леонид Каденюк стал первым и пока единственным космонавтом независимой Украины.

Первая полярная экспедиция

В 1997 году закончилась и первая экспедиция 13 украинских полярников на Южном полюсе. Станцию ​​"Академик Вернадский" выкупили в Великобритании за 1 фунт после конкурсного отбора еще в 1995 году. Заведующий отделом геофизики НАНУ Владимир Бахмутов отметил, что ученых в Южную Америку отправили на президентском самолете.



Украинцы выкупили антарктическую станцию ​​"Вернадский" за 1 фунт / Фото Википедии

Вторая антарктическая экспедиция в 1997 году была особенной, потому что в команду исследователей входили 4 женщины. В последующие несколько лет женщин туда не брали из-за сложных условий, но в последние годы на станцию ​​вернулись полярницы.

Геополитическая ситуация

Украина смогла отдохнуть от давления Москвы в 1997 году, потому что Россия проиграла Первую чеченскую войну. Тогда республика отстояла независимость и возобновила название Ичкерия. Первым президентом независимой Кавказской республики стал Аслан Масхадов.



Президентом Чеченской республики Ичкерии стал Аслан Масхадов / Фото с фейсбук-страницы Çerkes Derneği

Беларусь в 1997 году окончательно определилась с направлением движения и заложила фундамент дружбы двух режимов. Президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко поставили свои подписи под Договором о создании союза Беларуси и России.

Сотрудничество с НАТО

В Мадриде 8 июля 1997 года Украинская делегация подписала Хартию об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора. Украинская власть искала возможностей постепенно идти в Европу – ощущались 5 лет жесткого противостояния за Крым и Черноморский флот.



Президент Кучма подписал Хартию в Мадриде в 1997 году / Фото DPA

О разделе флота и военных баз, которые достались от Советского Союза в наследство, Украина и Россия договорились еще 28 мая 1997 года. Стороны подписали в Киеве документ, согласно которому Украина получила:

18% кораблей бывшего советского Черноморского флота;

военно-морские базы в Измаиле, Одессе, Очакове, Донузлаве, Керчи и Балаклаве;

10 баз морской авиации.

России предоставлено право размещать свои корабли в Севастополе до 2017 года. Чтобы сбалансировать силы, Украина также позволила россиянам удерживать на территории полуострова контингент не более, чем украинское войско в Крыму. Говорилось об ограничении до 300 кораблей и 25 тысяч военнослужащих.

Полный выпуск программы "Украина 30": смотрите видео

Украинские элиты пытались договориться с россиянами и вести с ними бизнес на равных. Именно поэтому 31 мая 1997 года Президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Первый McDonald's

Необычное заведение, которое ранее украинцы видели только в зарубежном кино, открыло дверь 24 мая 1997 года. Первый McDonald's заработал в Киеве возле станции метро "Лукьяновская". Длиннющая очередь из покупателей держалась неделю, киевляне скупали гамбургеры десятками, по 2 гривны. К слову, курс доллара тогда держался на отметке 1,9 гривны.



Первый McDonald's открыли в Киеве / Фото Emil Oleksandrovich

Впоследствии филиалы McDonald's заработали в Днепре и Харькове. Всего в Украине в 1997 году были открыты еще 5 ресторанов быстрого питания.

Экранизация "Титаника"

В 1997 году на экраны вышел один из самых романтических фильмов конца ХХ века. Режиссер Джеймс Кэмерон показал драму на борту тонущего корабля "Титаник". За 25 дней после начала проката фильм окупил бюджет в 200 миллионов долларов, а впоследствии стал самым кассовым за всю историю и собрал более 1,8 миллиарда долларов. Этот статус он удерживал 12 лет, пока его не сменил "Аватар" того же Кэмерона.

Саундтрек к "Титанику" в исполнении Селин Дион вошел в перечень самых популярных мелодий для каверов по всей планете. Найти версии песни на свирели, аккордеоне или фортепиано можно в сети и сейчас.

Интернет и мобильная связь

В 1997 украинцы получили открытый доступ к интернету. Сначала это было дорогое удовольствие для корпоративных сетей. Стоимость часа в онлайне оценивали в 30 гривен, что равно 16 долларам.



Юрий Янковский – первый украинский пользователь интернета / Фото Courtesy Photo

Мобильная связь стоила еще дороже: стоимость самого телефона оценивали на уровне 350 долларов, еще 140 долларов – за подключение и ежемесячная абонплата по 60 долларов. Для сравнения – средняя зарплата составляла 30 долларов.

В то же время на улицах городов начали устанавливать таксофоны, которые работали на монетах, а впоследствии – на карточках с магнитной лентой. Появилась возможность перезвонить с улицы "по межгороду". Ранее для звонка в другой город нужно было идти на почту и стоять в длинной очереди.

Мода на баскетбол

Украинцы начали увлекаться баскетболом и просматривали интересные матчи НБА по национальному телевидению. Кумирами многих стали Шакил О'Нил, Майкл Джордан и Деннис Родман.

Во дворах устанавливали кольца для игры, а в гардеробе обязательно должно было что-то быть с Chicago Bulls, Los Angeles Lakers или Houston Rockets. Эти увлечения тесно переплетались с культурой хип-хоп.



Майк Тайсон откусил кусок уха Эвандера Холифилда / Фото Getty Images

Кроме этого, особое внимание уделялось боксу, в частности легендарному бою "титанов" Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Кульминация наступила в 3 раунде, когда разъяренный Тайсон откусил часть уха сопернику. К такому никто не был готов.

Победа "Динамо"

Еще один неожиданный сюрприз в 1997 году преподнесли всей стране украинские футболисты. Соперником киевского "Динамо" в матче группового этапа Лиги чемпионов была каталонская "Барселона". Противостояние команд Валерия Лобановского и Луи ван Гала вошло в список лучших в истории "Динамо" и целой Лиги чемпионов.



Киевское "Динамо" разгромило каталонскую "Барселону" в 1997 году / Фото ФК "Динамо"

Первый матч состоялся на "Олимпийском" со счетом 3:0 в пользу киевлян. На "Камп Ноу" на каталонцев ждал еще больший разгром. Андрей Шевченко забил 3 гола, а "контрольный" выстрелил Сергей Ребров. Дома игроков "Динамо" встречали как героев даже те, кто были далеки от футбола.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.