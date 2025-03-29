Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обратите внимание Атака на Днепр: погибли 4 человека, количество пострадавших снова возросло

Атака на Кривой Рог сегодня

Чиновник констатировал, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ракетным ударом – Кривой Рог.

Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура,

– заявил Сергей Лысак.

Председатель ОВА добавил, что всю информацию еще уточняют. Чиновник призвал не пренебрегать воздушной тревогой. Подчеркнул, предупреждение об опасности еще актуально.

Уже в 12:06 стало известно, что количество пострадавших возросло. Об этом написал председатель Совета обороны Кривого Рога.

На сейчас 5 раненых, все средние. Ракетный удар в плотной городской застройке. Все работаем,

– отметил Александр Вилкул.

Глава ОВА также сообщил, что в результате вражеского обстрела повреждены многоэтажки и частные дома, школа и автомойка.