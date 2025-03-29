Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы в Кривом Роге
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В 11:24 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Через две минуты там сообщили о движении скоростной цели курсом на Кривой Рог.
Уже в 11:28 стало известно, что в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.
Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя,
– написал Александр Вилкул.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что ночью 29 марта российские войска запустили по Украине 172 дроны. Сбито 94 беспилотника. Еще 69 дронов-имитаторов – локально потеряны.
В результате атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.