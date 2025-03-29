Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Кривому Розі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 11:24 в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Через дві хвилини там повідомили про рух швидкісної цілі курсом на Кривий Ріг.

Вже о 11:28 стало відомо, що в Кривому Розі було чутно звуки вибуху.

Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе,

– написав Олександр Вілкул.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що вночі 29 березня російські війська запустили по Україні 172 дрони. Збито 94 безпілотники. Ще 69 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.