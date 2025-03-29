Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зверніть увагу Атака на Дніпро: загинули 4 людини, кількість постраждалих знову зросла

Атака на Кривий Ріг сьогодні

Посадовець констатував, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг.

Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура,

– заявив Сергій Лисак.

Голова ОВА додав, що всю інформацію ще уточнюють. Посадовець закликав не нехтувати повітряною тривогою. Наголосив, попередження про небезпеку ще актуальне.

Уже о 12:06 стало відомо, що кількість постраждалих зросла. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу.

На зараз 5 поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо,

– зазначив Олександр Вілкул.

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа й автомийка.