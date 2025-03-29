Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Атака на Кривий Ріг сьогодні
Посадовець констатував, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг.
Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура,
– заявив Сергій Лисак.
Голова ОВА додав, що всю інформацію ще уточнюють. Посадовець закликав не нехтувати повітряною тривогою. Наголосив, попередження про небезпеку ще актуальне.
Уже о 12:06 стало відомо, що кількість постраждалих зросла. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу.
На зараз 5 поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо,
– зазначив Олександр Вілкул.
Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа й автомийка.